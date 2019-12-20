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Bakan Varank'tan yerli otomobil yorumuna esprili yanıt: Böyle temenni mi olur

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün Twitter hesabından yerli otomobilin brandalı fotoğrafını paylaştı. Yerli otomobilin yüksekliği sosyal medyada merak konusu olurken, konuyla ilgili yorum yapan bir Twitter kullanıcısına yanıt veren Varank'ın paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu.

20.12.2019 21:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobilin öngörülen tanıtım tarihini açıklamasının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da otomobilin brandalı fotoğrafını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli otomobilin ön gösteriminin 27 Aralık Cuma günü Gebze'de yapılmasının planlandığını ifade etti. Bu açıklamanın ardından Bakan Varank da sosyal medya hesabından ön gösterim araçlarının brandalı fotoğrafını paylaştı. Paylaşımında yerli otomobilin prototipinin tanıtılmasının planlandığı tarih ile "TOGG", "Bilişim Vadisi" ve "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketlerine yer veren Varank, iki fotoğraf kullandı.

BAKAN VARANK'TAN ESPRİLİ YANIT: BÖYLE TEMENNİ Mİ OLUR YA!

Yerli otomobilin yüksekliği sosyal medyada tartışma konusu oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yerli otomobilin SUV olacağını iddia ederken konuyla ilgili bir kullanıcı da "Umarım Mustafa Varank'ın boyu kısadır" yorumunda bulundu. Bu yoruma Bakan Varank'tan yanıt gecikmedi. Varank, "Boyum zaten kısa da, böyle temenni mi olur ya :(" ifadelerini kullandı.

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Bakan Varank'tan yerli otomobil yorumuna esprili yanıt: Böyle temenni mi olur

Mustafa Varank, Malezya, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

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