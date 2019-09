Bakan Varank, TEKNOFEST İstanbul'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlere girişimci olmaları tavsiyesinde bulunarak, "Fikir üretin ve en önemlisi icat çıkarın. Hayal etmekten ve o hayallerin peşine düşmekten asla vazgeçmeyin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her adımınızda sizlerle birlikteyiz, sizlerle yol yürümek için varız." dedi.Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye 'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) başladı.Açılışta konuşan Bakan Varank, teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle yola çıktıklarını ve TEKNOFEST'in bu yolda coşkularını diri tuttuğunu anlattı.Burada düzenlenen etkinlikler ve birbirinden heyecanlı yarışmaların gençlerin ufkunu açarak, onlara yeni hedefler çizdiğini aktaran Varank, "Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençler; yarının en modern uçaklarını, akıllı şehirlerini, uzay araçlarını tasarlayacaklar. Buradaki gençlerden astronotlar, kozmonotlar, bilim insanları, teknoloji girişimcileri çıkacak. Buradaki gençler bizi hayallerimize taşıyacak." diye konuştu.Varank, şunları kaydetti:"Değerli arkadaşlar, şunu unutmayın; sizler büyük bir medeniyetin, büyük bir milletin evlatlarısınız. Bu yüzden size küçük düşünmek yakışmaz. Bizim geleceğe yönelik çok iddialı hedeflerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi, dünyanın en güçlü ekonomileri arasına sokmak istiyoruz. Tabi bu başarıya ulaşmak için çok çalışmamız çok gayret etmemiz gerekiyor. Belki bizim ülke olarak petrol yataklarımız, doğalgaz kaynaklarımız yok. Ama en büyük sermayemiz olan sizler, yani gençler varsınız."İyi yetişmiş bir nesille Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir engel, ulaşamayacağı hiçbir hedefin olmadığına dikkati çeken Varank, "İlgi alanınız ne olursa olsun, yaptığınız işin en iyisini, en güzelini yapmaya çalışın. Motivasyonunuzu asla kaybetmeyin. Merakınızın üzerine gidin. Tabi bunun için önce kabiliyetlerinizi, içinizdeki cevheri keşfetmeniz gerekiyor. İşte burada düzenlediğimiz yarışmalar bu yüzden çok önemli." şeklinde konuştu.- "Milli teknoloji hamlesinin 82 milyon tarafından sahiplenilmesini istiyoruz"Mustafa Varank, gençlere girişimci olmaları tavsiyesinde bulunarak, "Fikir üretin ve en önemlisi icat çıkarın. Hayal etmekten ve o hayallerin peşine düşmekten asla vazgeçmeyin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her adımınızda sizlerle birlikteyiz, sizlerle yol yürümek için varız." dedi.Türkiye'nin, milli teknoloji hamlesiyle yeni bir döneme girdiğini dile getiren Varank, bu hamlenin 82 milyon tarafından sahiplenilmesini istediklerini söyledi.Varank, bu nedenle TEKNOFEST gibi organizasyonları çok önemsediklerine işaret ederek, "Ben şu muhteşem kalabalığa baktığımda büyük ve güçlü Türkiye'yi görüyorum. Yurdun dört bir yanından gelen, yürekli, akıllı, parlak gençleri görüyorum. İnanıyorum ki, bu ruh çok daha kuvvetli bir şekilde Anadolu'nun her tarafına yayılacak." değerlendirmesinde bulundu.