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Bakan Varank, Trabzon Valiliğini ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon Valiliğini ziyaret etti.

15.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:04Bakan Varank, Trabzon Valiliğini ziyaret etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valiliğini ziyaret etti.
Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Varank, Valilik önünde ilgililerce karşılandı.
Valilik şeref defterini imzalayan Varank, daha sonra Vali İsmail Ustaoğlu ile bir araya gelerek sohbet etti.
Ziyaret, basına kapalı gerçekleştirildi.
Ziyarette, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile diğer ilgililer de hazır bulundu.

Mustafa Varank, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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