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TUBİTAK Genç Girişimci Programı kapsamında, genç girişimcilere 200 bin TL hibe edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da düzenlenen Malatyalı İş Adamları Derneği toplantısına katıldı. Varank, genç girişimcilere 200 bin liraya kadar hibe desteği verileceğini açıkladı.

16.02.2020 22:05 | Son Güncelleme: 16.02.2020 22:40

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Bireysel Girişimci Programı 2020'nın başvurularının 28 Şubat'ta sona ereceğini belirterek, "200 bin liraya kadar hibe vereceğiz." dedi.

"TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI FİKİRLER BEKLİYORUZ"

Bakan Varank Malatyalı İş Adamları Derneği'ndekikonuşmasında, "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programıyla, nitelikli girişimciliği özendirip, yüksek teknolojili ürünleri geliştirebilen başlangıç firmalarını ekonomiye kazandırıyoruz. Bakın bu programın başvuruları 28 Şubat'a kadar devam edecek. Programa kabul edilenler 200 bin liraya kadar hibe alıp; teknoloji ve yenilik odaklı fikirlerini, somut işlere dönüştürebiliyor" ifadelerini kullandı.

TUBİTAK Genç Girişimci Programı kapsamında, genç girişimcilere 200 bin TL hibe edilecek

Mustafa Varank, 28 Şubat, Genç, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA


Ekonomi

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