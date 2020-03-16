Bakan Varank: TÜBİTAK dergilerini ücretsiz erişime açtık
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde vakit geçirecek çocuklar için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtıklarını duyurdu.
16.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:08
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde vakit geçirecek çocuklar için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtıklarını duyurdu.
Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tehlikesine karşı tedbirlerimizi almalı kalabalıklardan uzak durmalıyız. Bu vesileyle evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık" dedi.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Mustafa Varank, Koronavirüs, Türkiye, Güncel
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