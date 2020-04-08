Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklar için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı kapsamında 6 bin liraya kadar burs verileceğini duyurdu.

08.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:39

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklar için burs programı başlatıldığını duyurdu. Bakan Varank, "Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil, Ar-Ge projelerinde çalışacaklar için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlatıyoruz. Projelerde görev alacak araştırmacılarımıza 6 bin liraya kadar burs vereceğiz" dedi.

PROGRAMA KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Lisans, tezli yüksek lisans, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacıların başvurabileceği programa "tubitak.gov.tr" adresinden başvuru yapılabiliyor. Bakanlık, tüm kamu destekli Ar-Ge projelerine destek veriyor. Bunun için de STAR-Stajyer Araştırmacı Burs Programı'na başvurular bekleniyor.

Konu hakkında TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin Kovid-19 salgını ile mücadelesine katkı vermek; salgının toplumda yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını sağlamak, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla STAR - Stajyer Araştırmacı Burs Programını çağrıya açıyoruz.

Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve yeni tip koronavirüs mücadelesi ile ilişkili olabilecek tüm kamu destekli Ar-Ge projelerine destek veriyoruz.

BAŞVURULAR BUGÜN İTİBARIYLA BAŞLADI

Bu doğrultuda, ülkemizde Kovid-19 ile mücadele eden yetkin bilim insanlarının nitelikli projelerinde görev almak isteyen lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerimizin ve doktora sonrası araştırmacıların programa başvurularını bekliyoruz.

Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden güçlü değildir" dediğimiz bu dönemde, araştırmacılarımızın işbirliği yapma potansiyelini artırmayı amaçlayan çağrımıza başvurular 08.04.2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir."

Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi

Haberin Videosu :

Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL’lik yol ücreti 800 TL oldu Ekonomi
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Albayrak’tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız Ekonomi
Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi Ekonomi
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Ekonomi
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor Ekonomi
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor
BDDK’dan bankalara kredi tavsiyesi: Amacı dışında kullanılmasın Ekonomi
BDDK'dan bankalara kredi tavsiyesi: Amacı dışında kullanılmasın
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Korona Diyarbakır’ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Ekonomi
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:39: Mart ayında en çok euro kazandırdı - Ekonomi 10:34: Netflix'ten ebeveynler için daha fazla seçenek ve kontrol hizmeti - Ekonomi 10:29: Diyarbakır'da sivillere terör saldırısı: 5 kişi hayatını kaybetti - Ekonomi 10:28: Fiber hızında internet sunan Superbox'a gelen talep bir haftada 2 kat arttı - Ekonomi 10:28: Kuru kayısı 8 ayda 197 milyon dolar getirdi - Ekonomi 10:20: Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek - Ekonomi 09:44: Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu - Ekonomi 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler 09:43: Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız - Ekonomi 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber 18:52: Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız - Ekonomi 18:04: Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü - Ekonomi