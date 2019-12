Bakan Varank: "Türkiye'nin Otomobili'ne vatandaşlardan çok güzel tepkiler aldık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye 'nin Otomobili'ne vatandaşlardan çok güzel tepkiler aldıklarını belirterek, "'Biz yapamayız, başaramayız, Türkiye hiçbir şey üretemez' diyenlere karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm dünyaya gösteriyoruz ki en iyisini biz yaparız." dedi.Varank, AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaretinde, temeli atılan Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile tarımdan elde edilen ürünlerin daha değerli hale geleceğini ifade etti.Buranın, ekonomik açıdan şehre ve ülkeye daha fazla katkı sağlayacağını aktaran Varank, şöyle konuştu:"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ülkemizde sağlam bir sanayi altyapısı kurmak, ülkemizi diğer ülkelerle rekabetçi hale getirmek için gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bölgesel kalkınmada, yani bölgelerin potansiyellerine göre bölgeler arası farkındalığı azaltmak için yerel politika uygulamaları da bizim bakanlığımızın uhdesine geçti. Bu manada da Mersin'de de çok önemli projeler üretiyoruz. Kalkınma ajansımızla beraber Mersin'imizin geleceğine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye bir sanayi ülkesi, güçlü bir altyapımız var ama günümüzün rekabetçi dünyasında sadece geleneksel bir sanayi sistemine sahip olmamız yeterli değil. Biz de 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji'mizde belirttiğimiz gibi Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokabilmek için özellikle katma değerli ürünleri üreterek, teknolojiyi ülkemizin her alanına ve üretimin her aşamasına uygulayarak, ülkemizi kritik teknolojiler geliştirebilen, katma değerli ürünler üretebilen, dünyadaki diğer ülkelerle rekabet edebilen hale getirmek istiyoruz.""İnşallah kendi tankımızın seri üretimine geçeceğiz"Türkiye'yi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokmak için çok büyük gayret gösterdiklerinin altını çizen Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:"Tabii biz yıllarca birtakım ülkelerin pazarı olduk. Onların teknolojilerinin sadece pazarı olduk. Şimdi diyoruz ki 'milli teknoloji hamlesi ruhuyla o ülkelerin sadece pazarı olmayacağız, kendi ürünlerimizi geliştireceğiz, dış dünyaya satacağız'. Biliyorsunuz savunma sanayisinde çok büyük başarılara imza attık. Kendi milli insansız hava araçlarımızı üretebiliyoruz. Kendi zırhlı araçlarımızı üretebiliyoruz. Kendi gemilerimizi üretebiliyoruz. İnşallah kendi tankımızın seri üretimine geçeceğiz. Kendi baz istasyonlarımızı üretebiliyoruz ve bunlarla dünyanın artık gıptayla baktığı bir ülke haline gelmiş durumdayız."Varank, tüm bu gelişmelerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde gerçekleştirildiğini dile getirdi.Türkiye'de, çok güçlü bir Ar-Ge ekositemi kurduklarını ifade eden Varank, "200'den fazla üniversitemiz, bin 500'ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezimiz, 85 teknoparkımız 112 binden fazla araştırmacımız var." dedi."Partimizi güncelleyeceğiz, yenileyeceğiz, geliştireceğiz"Parti görevlerindeki en önemli hususun Türkiye davası olduğunu aktaran Varank, "Bizler partinin bir neferi olarak, önümüzdeki süreçte parti büyüklerimiz, genel merkezimiz bizi nasıl yönlendirirse, istişareler sonucu ne kararlar alınırsa ona uyarak inşallah partimizi güncelleyeceğiz, yenileyeceğiz, geliştireceğiz ve 2023 seçimlerinde bir öncekilerden çok daha başarılı olacağız." diye konuştu.Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün yapılan organizasyonda tanıtıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:"Dün tarihi bir güne hep birlikte şahitlik ettik. Türkiye'nin Otomobili'ni, Türkiye'ye, hatta dünyaya tanıttık. Biliyorsunuz, 60 yıl önce de Türkiye'nin bir otomobil hikayesi vardı. 'Devrim otomobili' o zamanki mühendisler tarafından geliştirildi, gayet güzel bir şekilde üretildi. Zamanın liderleri tarafından kullanılmıştı. Kameralar önünde bir komploya kurban gitmesiyle bu önemli atılım engellendi. Sadece benzini az konulduğu için duran bir araç sebebiyle böyle milli, yerli ve özgün bir otomobil tarihin raflarına karışmış oldu. Bu Türkiye'deki siyasi mücadeleyi göstermesi açısından önemli bir örnekti. Maalesef Türkiye'de yerliliğe, milliliğe, bu ülkenin alın terine inanmayan zihniyetler her zaman oldu, bundan sonra da olacaktır. 'Biz yapamayız, başaramayız, Türkiye hiç bir şey üretemez' diyenlere karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm dünyaya gösteriyoruz ki en iyisini biz yaparız."Araçların gösterimiyle ilgili hummalı bir çalışma yaptıklarını anlatan Varank, vatandaşlardan çok güzel tepkiler aldıklarını ifade etti."Libya'da bulunmamızın sebebi Akdeniz'deki milli menfaatlerimizdir"Varank, Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna karşılık Barış Pınarı Harekatı'nın gerçekleştirildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:"Şimdi Akdeniz'de aynı mücadeleyi veriyoruz. Bizim bir karış toprağımız neyse aslında Akdeniz'de verdiğimiz mücadele de odur. 'Mavi Vatan' için verilmiş bir mücadeledir. Biz Akdeniz'deki egemenlik haklarımız korumak için orada münhasır ekonomik bölge anlaşmaları imzalıyoruz. Sondaj, araştırma gemilerimiz o bölgede faaliyetlerini yürütüyor. Bundan dünya, Batı rahatsız ama artık batı rahatsız olunca geriye dönen liderler yok, Sayın Cumhurbaşkanımız var."Milli meselelerin, vatandaşlara anlatılmasının önemine işaret eden Varank, "Bizim Libya'da bulunmamızın sebebi Akdeniz'deki milli menfaatlerimizdir, tarihten gelen gerekliliklerdir, o bölgedeki çıkar çatışmalarında Türkiye'nin hakkını korumaktır. Sizler de bu milli meselelerde bırakın meclisteki partiler ne derse desin bütün vatandaşlarımızı bilgilendirmeli, onlara işin doğrusunu anlatmalı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında bu desteği onlarla birlikte aramalısınız." ifadesini kullandı.Elvan: "Milletimizin dediği dışında başka bir şey yapmamız mümkün değil"TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin küresel ölçekte söz sahibi bir ülke olduğunu dile getirdi.Türkiye düşmanlarına fırsat vermediklerinin altını çizen Elvan, "Nedir farkımız diğerlerinden? Biz gücümüzü milletten alıyoruz. Milletimizin gücünün üstünde başka güç tanımıyoruz. Bugüne kadar bu düsturla hareket ettiğimiz için kimse bu hareketimizi yenemedi, sırtımızı yere getiremedi, getiremeyecektir. Bizim için bu millet ne derse o. Milletimizin dediği dışında başka bir şey yapmamız mümkün değil." dedi.Terör örgütlerine karşı mücadele verdiklerine dikkati çeken Elvan, şunları kaydetti:"FETÖ gibi terör örgütüne karşı mücadele veriyoruz. 15 Temmuz darbe girişimini hiçbirimizin unutmaması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk yaşandı. O darbe girişimine karşı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her biriniz dimdik ayakta durdunuz ve darbecilere fırsat vermediniz. Onunla bitmedi. PKK, PYD, YPG, DHKP-C, DEAŞ terör örgütlerini ülkemizin üzerine saldılar. Biz yedi düvele karşı mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki sürecimiz de kolay olmayacak. Sizin kararlılığınız, dirayetiniz, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmanız bu ülkeyi güçlendirdi daha da güçlendirecektir."Konuşmaların ardından Varank, partililerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.