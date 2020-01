Bakan Varank: "Türkiye'nin Otomobili'ni dünyaya tanıtarak bir tarihe şahitlik ettik"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye 'nin Otomobili'ni dünyaya tanıtarak, ülkece bir tarihe şahitlik edildiğini belirterek, "Tüm dünya diyorum çünkü bu tanıtım Türkiye kadar yurt dışında da ilgi gördü. Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme, özel sektörün dinamizmiyle birleşerek milletimizde büyük heyecan oluşturan bu başarıyı getirdi." dedi.Varank, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti. Ziyaretler, basına kapalı gerçekleştirildi.Daha sonra Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO), sanayiciler ve iş insanlarının katılımıyla düzenlenen istişare toplantısına katılan Varank, burada yaptığı konuşmada, sanayicilerin karşılaştığı risk ve fırsatları ele alıp, yapıcı çözümler getirmenin her zaman bakanlığının en temel önceliği olduğunu söyledi.Varank, yatırımlar sayesinde katma değerli üretimle büyümek adına imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Biliyorsunuz, fikirden ürüne, pazara varıncaya dek her aşamada farklı desteklerimiz var. Ülkemizi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde güçlü bir küresel oyuncu yapmanın derdindeyiz." ifadesini kullandı.Bu amaçla 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin açıklandığını dile getiren Varank, şöyle devam etti:"Kendimize iddialı hedefler belirledik. Bu hedeflere yüksek teknoloji, dijital dönüşüm, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı alanlarında atacağımız somut adımlarla ulaşacağız. Tabii bu süreçte başarı için sizlerin desteği ve iş birliği çok önemli. Kaynaklarınızı yeni yatırımlara ve üretime yönlendirmek için çok uygun bir konjonktürdeyiz. Finansman maliyetleri düşüyor, iç talep artıyor. Ekonomiye olan güven artıyor. Üçüncü çeyrekte ekonomimiz tekrar büyüme eğilimine girmiş durumda. Canlanma bu sene de güçlenerek devam edecek. Dolayısıyla bu koşullar altında yatırıma, üretime ve istihdama yönelen girişimci aslında kazanır. Bakanlık olarak sizleri üretime teşvik etmek için daha önce uygulanmamış politikalar geliştiriyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı bunlardan bir tanesi. Programla yerlileşmeyi merkeze alarak, öncelikli sektörlerdeki ürünleri ülkemizde üreteceğiz.""İhracatımız Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı"Bakan Varank, bu kapsamda ürünlerin ithalat düzeyleri, cari açık etkileri, küresel piyasa payları ve üretimde mevcut kabiliyetler konusunda detaylı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.Öncelikli ürün listeleri oluşturduklarını anlatan Varank, "Makine sektöründe yaptığımız ilk çağrının değerlendirme süreci hala devam ediyor. Önümüzdeki aylarda kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda çağrılara çıkmayı planlıyoruz. Lütfen siz de bu çağrılarımızı yakından takip edin ve programın bir parçası olun. Biz bu programda alıcı ve satıcıyı aynı anda destekliyor, tüm teşviklere tek pencere üzerinden başvuru imkanı getiriyoruz. Bir diğer vizyoner politikamız da yeni kurulan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu. Bu fonlarla yaklaşık 750 milyon liralık kaynağı teknolojiye, sanayiye, yeniliğe ve inovasyona mobilize edeceğiz." diye konuştu.Böylece işletmelere uzun vadeli sermaye desteği sunarken, işletmelerin faiz yükü altında ezilmelerine de engel olacaklarını vurgulayan Varank, şöyle dedi:"Bahsettiğim bu fonlar KOBİ'lere, yenilikçi işletmelere ve iş kurmak isteyenlere açık. Dolayısıyla 'fikrim var ama sermayem yok.' diyenlere, 'buyrun sermaye.' diyoruz. Afyonkarahisar sanayisi sizlerin de katkılarıyla güçlenmeye devam ediyor. Dün 2019 yılı ihracat rakamları açıklandı. İhracatımız 180 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmış oldu. Ben Afyonkarahisar'a gelmeden önce inceledim. Türkiye genelinde ihracat 2018'e göre ortalama yüzde 2 artarken, Afyonkarahisar'da bu oran yüzde 6'nın üzerinde gerçekleşmiş. Çelik, çimento-cam, otomotiv, iklimlendirme ve tekstil sektörlerinde ciddi sıçramalar görüyoruz. Artan sektörel çeşitlilik şehrin sanayi öncülüğünde kalkınması ve istihdam olanaklarının artması son derece sevindirici. Tabii bu başarıya ulaşmada Bakanlığın sunduğu cazip desteklerin önemli bir payı var. Bugüne kadar ilimizde 5,9 milyar liralık sabit yatırımı teşvik ederek, yaklaşık 10 bin vatandaşımızın istihdam edilmesinin önünü açmışız. 3 bin KOBİ, girişimcilik, Ar-Ge ve finansman gibi alanlarda KOSGEB'ten faydalanıyor."Varank, başvurusu açık olan KOBİ Finansman Destek Programı'na değinirken de "KOBİ'ler için bankalarla oldukça düşük faizli kredi anlaşmaları yaptık. Bu kapsamda KOSGEB, işletme kredilerine 18 aya kadar, yatırım kredilerine de 36 aya kadar finansman desteği sağlıyor. Kredi faizlerinde düşüş eğilimi devam ediyor." ifadelerini kullandı.KOSGEB'in de bankalarla yaptığı protokolleri bu sebeple güncellediğini dile getiren Varank, "Finansman maliyetlerinin tamamını artık KOSGEB karşılamaya başladı. Yani işletmelerimiz, bu program kapsamında herhangi bir faiz veya kar payı ödemesi yapmadan bankalardan kredi kullanabilecekler. Bu destek programımız da sürekli başvuruya açık, başvurularınızı bekliyoruz. İlimizde üretim altyapılarına yatırımlarımız devam ediyor. 7 OSB'nin altyapılarını tamamladık. Merkez II OSB'nin kamulaştırma aşaması devam ediyor. Diğer sanayi bölgelerinde aslında istedikleri doluluk oranlarını da yakalayabilmiş değiliz." dedi."2020 ekonomide büyüme, istihdam ve başarıların yılı olacak"Bakan Varank, sanayi üretimi ve Ar-Ge çalışmalarına veya planlarına Bakanlık olarak destek verdiklerine işaret ederek, "Afyonkarahisar'da da inovasyonun önünü açmak için bundan önce de çeşitli adımlar attık. Şehrimize bir teknopark da kazandırdık. Dün TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı'nın başvuru sonuçlarını açıkladık. İlk defa geçen sene uygulamaya başladığımız bu programla bir taraftan sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştiriyoruz, diğer taraftan da iş gücü piyasalarıyla bağlantıyı kuruyoruz. Doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 lira burs veriyoruz." diye konuştu.Mezun olduktan sonra da istihdam garantisi sağladıklarını ifade eden Varank, "Böylece yetişmiş insan gücümüz hiç ara vermeksizin çalışma hayatına atılmış oluyor. İşte bu program ikinci çağrısında rekor talep aldı. Başvuran firma sayısı bir önceki seneye göre yüzde 147 arttı. Bu, Sanayi Doktora Programı'nın, reel sektörde gördüğü karşılık açısından bizleri oldukça memnun ediyor." dedi.Sanayide "aranan elemanları" yetiştiren bu programın, yenilikçiliğin ve verimliliğin üretime hakim olmasında önemli rol oynayacağını belirten Varank, şunları kaydetti:"Türkiye'nin Otomobili'ni tüm dünyaya tanıtarak bir tarihe ülkece şahitlik ettik. Tüm dünya diyorum çünkü bu tanıtım Türkiye kadar yurt dışında da ilgi gördü. Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme, özel sektörün dinamizmiyle birleşerek milletimizde büyük heyecan oluşturan bu başarıyı getirdi. Dünyada otomotiv endüstrisi hızla değişirken, Türkiye'nin Otomobili Projesi ülkemize büyük fırsatlar sunacak. İşte biz de bunun gibi sanayi ve teknoloji projelerini desteklemeye devam edeceğiz. Savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarıyı, sanayinin tümüne yayacağız. Bakanlık olarak gerek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ile gerekse KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerimizle her zaman sizlerin yanındayız. Sizlerin bu fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğine inancım tam. Hükümetimizin inancı tam. 2020 yılı ekonomide büyüme, istihdam ve başarıların yılı olacak. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız."Bakan Varank, mesleki eğitimin öncelikle ele aldıkları konulardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Teknik kolejlere destek oluyoruz. Özellikle de organize sanayi bölgeleri içinde kurulmasını ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu elemanları, hatta müfredatı da sanayicilerimizle belirleyecek şekilde yapılar kurmak için gayret gösteriyoruz. Sayın Milli Eğitim Bakanımız da bu konuda bize yardımcı oluyor. Sanayicilerimiz ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de bu konuda inisiyatif almış durumda. Bu manada önümüzdeki dönemde bunu daha çok gündeme taşıyarak, nitelikli elemanların yetiştirilmesinde gayret göstereceğiz. Bu manada da uygulamaya başladığımız bir proje de dene yap teknoloji atölyeleridir." diye konuştu.Burada da geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek istediklerini vurgulayan Varank, siber güvenlikten kodlamaya, robotikten tasarıma kadar eğitimlerle çocukları erken yaşta alanlarında lider olacak şekilde yetiştirmek istediklerini dile getirdi.Varank, daha önce 12 ilde dene yap teknoloji atölyeleri kurduklarını belirterek şunları ifade etti:"Hedefimiz 81 ilde 100 dene yap teknoloji atölyesi kurmak. 6 Ocak'ta sınav başvuruları bitecek şehirlerimizden bir tanesi de Afyonkarahisar. Ben buradan Afyonkarahisarlılara çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen çocuklarımızı bu sınava sokmaya çalışın. Biz burada belirleyeceğimiz öğrencilerimizi geleceğin teknoloji yıldızları olarak Türkiye'nin kalkınmasında ve ülke ekonomisinin muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçmesinde birer yıldız olarak yetiştireceğiz. Mevcut illerimizde ailelerimiz çok memnun. Lütfen sizler de gerekli ehemmiyeti gösterin. Valiliklerimiz ve il teşkilatlarımız da gerekli bilgilendirmeyi yapıyorlar."Konuşmasının ardından Bakan Varank'a, ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, isimlik ve mermerden yapılmış otomobil resmi hediye etti.