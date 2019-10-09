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Bakan varank: uluslararası güç odaklarının dâhil olduğu kirli tezgah var (2)

BAKAN, DİREKSİYONA GEÇTİİzmir'deki programı kapsamında Torbalı'da itfaiye araçları üreten bir fabrikayı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada 'Lion' isimli havaalanı uçak yangınlarını söndüren aracın direksiyonuna geçti.

09.10.2019 12:53Bakan varank: uluslararası güç odaklarının dâhil olduğu kirli tezgah var (2)

BAKAN, DİREKSİYONA GEÇTİ
İzmir'deki programı kapsamında Torbalı'da itfaiye araçları üreten bir fabrikayı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada 'Lion' isimli havaalanı uçak yangınlarını söndüren aracın direksiyonuna geçti. Aracı kullanan Bakan Varank, yerli üretim olan Lıon için, "Bu aletleri yerli ve milli olarak, özel teşebbüs firmamız tasarlıyor ve dünyaya ihraç ediyor. Malezya Başkanı geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız bu aletleri kendisine tanıttı. Buraya 12 milyon Euro ihracat yapıldı. Buradaki araçların bir kısmı Nijerya'ya satılıyor. Bu araba da Sırbistan'a satıldı. Biz hükümet olarak bu tür firmaları destekliyoruz" dedi. Bir süre aracı kullanan Varank'a şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim tarafından plaket verildi.
Umut KARAKOYUN/İZMİR,



İtfaiye, Torbalı, Güncel

Kaynak: DHA

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