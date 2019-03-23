Bakan Varank: "Üretimde Tam Bağımsızlığı Hedefliyoruz"

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretimde tam bağımsızlığı hedeflediklerini söyledi.Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Sivas'a gelen Bakan Varank, Sivas Belediyesi ziyaretinin ardından Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda sanayicilerle bir araya geldi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Varank, "Üretimde kapasite artışları kadar, ürettiğiniz malların katma değeri ve rekabetçilik seviyesi de önemli. İşte Ar-Ge'nin önemi bu noktada ortaya çıkıyor. 2002 öncesi dönemde Sivası'mızda Ar-Ge ekosistemi adına hiçbir alt yapı yoktu. Bu kapsamda hemen harekete geçtik. Üniversiteleri, reel sektörü ve kamuyu en verimli şekilde bir araya getirip, inovasyon ruhunu harekete geçirdik. Geldiğimiz noktada Sivas'a, Cumhuriyet Teknoparkını kazandırdık. Teknoparkımıza, bakanlığımız bütçesinden 13 milyon lira aktardık. Buradaki işletmeler kurumlar, gelir ve gümrük vergisi alanlarında muafiyetlere sahip. Satın aldıkları ekipmanları KDV'de muaf tutuyoruz. Yine işletmelerin SGK priminin yüzde 50'sini devlet olarak biz ödüyor, istihdam edilen temel bilimler mezunlarının maaşlarına 2 yıl boyunca nakdi destek veriyoruz. Üretimde kaliteyi ve rekabetçiliği artırmak için, Ar-Ge faaliyetlerinizi hızlandırmalısınız. Elinizin altında bunu gerçekleştirebileceğiniz bir ekosistem mevcut. Teknopark'ta faaliyet gösteren firmalarla işbirliğine gidebilir ya da Teknopark yerleşkesindeki boş alanları doldurabilirsiniz. Şundan emin olabilirsiniz. Ar-Ge'ye bugün harcadığınız 1 lira, hem size hem de ülke ekonomisine misliyle dönecektir" dedi."Üretimde potansiyelimizi yukarılara taşıyacağız"Bakanlık olarak gelecek dönemde önemli öncelikleri olduğunu ifade eden Bakan Varank, "Yatırım teşvik mevzuatımızı revize edeceğiz. Bu kapsamda tüm illerimizin üretim kabiliyetlerini dikkate alıp, teşviklerden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlayacağız. Amacımız katma değerli üretim öncülüğünde bir büyümeyi gerçekleştirmek. Yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz. Ancak bu sayede döviz kurlarındaki dalgalanmaların, üretime olan etkisini en aza indirebiliriz. Yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programı bu ihtiyaca bir çözüm niteliğinde. Programla birlikte, desteklerimizi uçtan uça ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız. Enerjiden sağlığa, imalattan yazılıma pek çok sektörde üretim potansiyelimizi yukarılara taşıyacağız. Tabi yerli katma değer konusunda; hem üreticinin hem de tüketicinin farkındalığının yüksek olması şart. Buradan hareketle hem yerli ürünü üreten, hem de bunu kullananın kazançlı çıkacağı bir mekanizma kurguluyoruz. Nihai amaç Türk sanayisine katma değerli üretimle çağ atlatmak. Ülkemizin ihtiyacı olan bu yapısal dönüşümü inşallah hep birlikte başaracağız" diye konuştu."Yatırımlar artacak, istihdam yükselecek"31 Mart seçimlerinden sıkıntısız bir şekilde çıkacak olan Türkiye'nin 4.5 yıl seçimsiz bir dönem geçireceğinin altını çizen Bakan Varank, "Sanayicimiz, girişimcimiz, vatandaşımız önünü görecek. Yatırımlar artacak. İstihdam yükselecek. Reformlara, dönüşümlere, atılımlara tam odaklanacak bir Türkiye olacak. Her alanda güçlenen, bağımsızlığını sağlamlaştıran bir ülke olacak. Bölgesinde huzurun, güvenin, refahın, istikrarın timsali bir Türkiye varlığını sürdürecek. Elbette ki bunu istemiyorlar. Sorunlarla boğuşan, seçimden seçime koşan, kafasını kaldırmaya imkan bulamayan bir Türkiye onların işine geliyor. Ama biz bu fırsatı onlara vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.Bakan Varank'ın konuşmasının ardından program basına kapalı olarak soru ve cevap bölümüyle sona erdi. - SİVAS