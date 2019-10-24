Haberler » Güncel » Bakan Varank ve Pakdemirli, Samsun'da

Bakan Varank ve Pakdemirli, Samsun'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Samsun'a geldi.

24.10.2019 12:30Bakan Varank ve Pakdemirli, Samsun'da
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Samsun'a geldi.
Bir dizi ziyarette bulunmak ve toplantılara katılmak üzere Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na farklı saatlerde gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı.
Pakdemirli'den önce gelen Bakan Varank, Yeşilyurt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yeşilyurt'u ziyaret ederek bir süre görüştü.
Daha sonra havaalanında helikoptere binen Bakanlar ve beraberindekiler, yeni sanayi bölgesi alanı ve diğer konularla ilgili havadan inceleme yaptı.
(İHA)

Bekir Pakdemirli, Mustafa Varank, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:48 Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı
13:48 Sandıklı'da okul yöneticilerine ağız ve diş sağlığı semineri verildi
13:46 Maltepe Üniversitesinden Barış Pınarı Harekat'na destek
13:46 Tokat'ta kan bağışında bulunanlara madalya
13:45 Bakan Kasapoğlu ve Bakan Selçuk 4 spor dalında ter döktü
13:45 Mersin-bursa'dan çalınan 3 milyon liralık kumaş, mersin'de bulundu
13:45 Kahramanmaraş zabıta ile esnafın duba kavgası kameralara yansıdı
24.10.2019 13:49:24