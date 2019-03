Bakan Varank: "Yatırım Adası 25 Bin Vatandaşımıza İş Oluşturabilecek"

Kaynak: İHA

Bakan Varank: "Yatırım adası 25 bin vatandaşımıza iş oluşturabilecek"Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sosyal Güvenlik Kurumu teşviklerimizden 54 bin işyeri faydalandı; devletimizin kasasından 1,2 milyar lira ödedik""Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Trabzon'a çağ atlatacak bir proje""Yatırım adası tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde 25 bin vatandaşımıza iş oluşturabilecek""Nisan'da yönetici şirket sözleşmesini imzalamayı planlıyoruz"TRABZON - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yatırım Adası Endüstri Bölgesinin Trabzon'a çağ atlatacak bir proje olduğunu belirterek, "Yatırım adası tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde 25 bin vatandaşımıza iş oluşturabilecek. İnşallah Nisan'da yönetici şirket sözleşmesini imzalamayı planlıyoruz" dedi. Bir dizi ziyaret için bugün Trabzon'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Of, Sürmene ve Araklı ilçelerindeki vatandaşları selamladı. Daha sonra Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Bakan Varank, OSB'ye kazandırılan doğalgazın meşalesini yaktı. Burada bir açıklama yapan Bakan Varank, "İnşallah Nisan ayında yatırım adasının yönetici şirket sözleşmesini de imzalamış olacağız. Trabzon'umuzun mega projelerinden birini hayata geçirmek için önemli bir adımı atacağız" dedi.Buradaki açılışının ardından Trabzon'da bir otelde sanayici iş adamları ile buluşan Bakan Varank, yaptığı konuşmada, 16 senede Trabzon'a 28 milyar lira kamu yatırımı yapıldığını söyledi. Sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa pek çok alanda güçlü bir altyapı kurduklarını dile getiren Bakan Varank, "Sizler daha çok üretin diye üzerindeki yükleri hafiflettik. Sosyal Güvenlik Kurumu teşviklerimizden 54 bin işyeri faydalandı; devletimizin kasasından 1,2 milyar lira ödedik. Cumhurbaşkanımız istihdamla ilgili çok güzel müjdeler verdi. Aralık 2020'ye kadar, işe alınacak her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca devletimiz ödeyecek. Nisan sonuna kadar, her bir ilave istihdamın 3 ay boyunca maaşını da biz ödüyoruz. Asgari ücret desteği, 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz aynen sürüyor. Biz yükünüzü alıyoruz, sizler de çabamızı karşılıksız bırakmayın. Konu istihdam olduğunda, tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. İktidarımız boyunca özel sektörün yatırım ve üretim kararlarını destekledik. Trabzon'da özel sektörün 3.7 milyar liralık sabit sermaye yatırımını teşvik ettik, bu sayede 11 bin yeni istihdam oluşturduk. KOSGEB 5 binin üzerinde kobiyi destekledi. 10 bin kişiye girişimcilik eğitimi verdik. İlimizdeki OSB'lerin ve sanayi sitelerinin yanında olduk. Ar-ge ve tasarım merkezi desteklerimiz sizlerleydi. Kurduğumuz teknoparkla, inovasyon öncülüğünde büyüme gerçekleşsin istedik. Bölgesel kalkınmayı da asla ihmal etmedik" dedi."Trabzon 16 yılda milli gelirini 1,8 milyar liradan 24 milyar liraya çıkardı"Kalkınma ajansı ve Bölge kalkınma idaresinin 181 milyon liralık yatırımı Trabzon'a kazandırdığını kaydeden Bakan Varank, "İşte tüm bu çabalar 16 yılda Trabzon'un milli gelirini 1,8 milyar liradan 24 milyar liraya çıkardı. Büyüme ve istihdam odaklı politikalarımız, refah artışı olarak ilimize döndü. Bizim Trabzon için yapacak çok işimiz var. Trabzon için büyük hayallerimiz var. Trabzon'umuzu cazibe merkezleri destekleme programına alıyoruz. Bu şu demek. Üretim, istihdam, teknoloji geliştirme ve mesleki eğitim alanlarındaki projelerinizi çok daha yoğun bir biçimde destekleyeceğiz. Böylece Trabzon'un gelişmesine güçlü bir ivme kazandıracağız" şeklinde konuştu."Yatırım adası 25 bin vatandaşımıza iş oluşturabilecek"Yatırım adası endüstri bölgesinin Trabzon'a çağ atlatacak bir proje olduğuna vurgu yapan Bakan Varank, "Katma değerli üretim öncülüğünde büyüme en temel önceliklerimizden. Bu manada; yatırım adası endüstri bölgesi Trabzon'a çağ atlatacak bir proje. Bölgenin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde önemli bir üs olmasını arzuluyoruz. Milli teknoloji hamlesinin burada güç kazanarak, diğer illerimiz için rol model oluşturmasını istiyoruz. Yatırım adası tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde 25 bin vatandaşımıza iş oluşturabilecek. İnşallah Nisan'da Ticaret ve Sanayi Odamız, Büyükşehir Belediyemiz, Valilik ve Arsin Belediyesi arasında yönetici şirket sözleşmesini imzalamayı planlıyoruz. Projelendirme ve fizibilite aşamalarında desteğimizi sunucağız. Burayı altyapı ve üstyapı çalışmaları için, yerli ve yabancı yatırımcılarla buluşturmak için gayret gösteriyoruz. Büyük firmaların yatırım adasına gelmesi için bakanlık olarak var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu."Türkiye teknolojiyi ihraç edebilen bir ülke olmalı"Türkiye'nin teknolojiyi ihraç edebilen bir ülke olması gerektiğini kaydeden Bakan Varank, "Milli teknoloji hamlesiyle kastettiğimiz de bu aslında. Bu noktada; çocuk yaşta bilim ve teknolojiye yönelik farkındalığın geliştirilmesi oldukça mühim. Trabzonlu evlatlarımızın bu bilince sahip olmasını, üretkenliklerini keşfetmelerini istiyoruz. Bu amaçla ilimize deneyap teknoloji atölyesi kuruyoruz. Sınavlar yapıldı öğrencilerimiz burada robotik, siber güvenlik, tasarım ve yapay zeka gibi çeşitli alanlarda eğitim alıp, projeler geliştirecek. İnovasyon ve biyoteknoloji merkezi de Trabzon için önemli bir proje. Merkezin kurulmasına yönelik çabalar hala devam ediyor. Üniversitemiz, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odamız ve TOBB yoğun bir şekilde çalışıyor. Merkezin hayata geçmesini önemsiyoruz, bakanlık olarak yanınızdayız" ifadelerini kullandı.