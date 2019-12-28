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Bakan varank yerli otomobil ile 60 yıllık hayal gerçek oldu

Bakan Varank Yerli otomobil ile 60 yıllık hayal gerçek oldu (2)CENNET- CEHENNEM OBRUĞUNU ZİYARET ETTİMersin'in Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi'ndeki Cennet- Cehennem Ören yeri çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cehennem obruğu...

28.12.2019 21:07 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:12
Bakan Varank Yerli otomobil ile 60 yıllık hayal gerçek oldu (2)
CENNET- CEHENNEM OBRUĞUNU ZİYARET ETTİ
Mersin'in ilçesi Mahallesi'ndeki Cennet- Cehennem Ören yeri çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cehennem obruğu üzerindeki cam terasta inceleme yaptı. Terasın sallanması üzerine bir an tedirgin olan Bakan Varank, bir yandan da bol bol özçekim yaptı. Cennete inen merdivenlerde yapılan iyileştirme çalışmalarını da inceleyen Bakan Varank, Müze Müdürü Yılmazer'den gelen ziyaretçi sayısı ve çalışmanın geldiği nokta hakkında bilgi aldı. Cehennem Çukuru üzerine kurulan cam terasta sağlamlık testi yapan Bakan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ile de özçekim yaptı. Ziyaretlerin sonunda Bakan Varank gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kalkınma ajansları Bakanlığımız uhdesine geçti. Kalkınma ajanslarının temel amacı bölgesel kalkınma konularına eğilmek. Bölgelerin potansiyellerini değerlendirerek oralara uygun ekonomik programlar hazırlamak. Burada da Cennet- Cehennem mağarası olarak bilinen Mersin'in önemli ziyaret mekanlarından birisine geldik. Burada da devletimiz kalkınma ajanslarının katkıları ile valiliğimiz var, Kültür Turizm Bakanlığımız var. Ziyaret sahasını özellikle turistlerin gelip rahat gezebilecekleri buranın algısını daha da ileriye çekebilecek bir şekilde karşılama tesisleri yapılıyor. İnşaatlar bitmek üzere. Gerçekten güzel bir mekan. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bölgesel kalkınmaya ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmaya çok önem veriyoruz. Bu manada kalkınma ajansları bizim elimiz ayağımız oluyor.
Bakan varank yerli otomobil ile 60 yıllık hayal gerçek oldu

Narlıkuyu, Silifke, Güncel

Kaynak: DHA


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