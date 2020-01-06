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Yerli otomobille ilgili dikkat çeken araştırma! Satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobille ilgili yapılan yeni bir araştırmanın sonuçlarını duyurdu. Araştırmaya göre yerli otomobile destek yüzde 97'nin üzerinde. Aracı olmayanların satın alma isteği yüzde 96,2 iken, aracı satın almak isteyenlerin oranı ise yüzde 89 oldu.

06.01.2020 13:21 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:32

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobille ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yerli otomobille ilgili bir araştırmanın sonuçlarını duyuran Bakan Varank, vatandaşların yerli otomobili destek oranının yüzde 97,6 oranında olduğunu, satın almak isteyenlerin oranının yüzde 89 olduğunu ve aracı olmayanların satın alma isteğinin ise yüzde 96,2 olduğunu söyledi.

"Bu proje sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği sayesinde hayata geçti" diyen Varank, "Devrim arabasından sonra bu konu tabu haline getirildi. Siyasi tartışmalar yapıldı. Kimileri Türkiye'nin gücüne inanmadı. Kimileri Türkiye'ye güvenilmesi gerektiğini dile getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu ısrar etmesiyle bu vizyoner projeyi hayata geçirdik" dedi.

DESTEKLEME ORANI YÜZDE 97'İ AŞTI

Vatandaş ilgisinden memnun olduklarını da dile getiren Varank, yerli otomobile ilişkin yapılmış bir araştırmayı da açıkladı:

"Bir araştırma elimize geçti. Dün tamamlanmış. Vatandaşımıza bu aracı kaç kişi görmüş diye soruldu. Yüzde 94'ü görmüş. Destekleme oranı yüzde 97,6. Bu oranda bir desteklenme oranı görülmemiştir. Tasarımların beğenilme oranı yüzde 98. Satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89. Katılımcıların yüzde 55'inin aracı var. Aracı olmayanların satın alma isteği yüzde 96,2. Araştırma firması TOGG'dan bağımsız olarak çalışmış."

"2022 BAŞINDA FABRİKA SERİ ÜRETİME BAŞLAR"

Varank yerli otomobil hakkında şunları söyledi:

"Tasarımlarla uyumlu, tescil edilebilecek marka için çalışmalar sürüyor, bu süreç sene içinde tamamlanacak. Fabrika için ilk hedef Gemlik'te 2020'nin ilk yarısında temel atılıp inşaata başlanması.Ön para ödenerek ön sipariş uygulaması daha başlamadı. Bu, marka lansmanı sonrası şirketin uygulayacağı metot olacak. İlgili bakanlıklarla otomobilin şarj altyapısının kurulması için yol haritası hazırlıyoruz. Araç pazara çıktığında bu altyapı hazır olacak.100-150 prototip üretme aşamasındayız. Bunlarla testler yapılacak. 2022 başında fabrika seri üretime başlar. (Alım garantisi) Sadece TOGG için uyguluyoruz. 2035 yılına kadar 30 bin araç için, bunun dışında hiçbir firmaya garanti vermedik"

Yerli otomobille ilgili dikkat çeken araştırma! Satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89

Mustafa Varank, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

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