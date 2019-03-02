Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Üniversitelilerle Buluştu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca
, "Gelecek nesillerimize daha gelişmiş, daha müreffeh, daha yaşanılabilir bir şehir ve ülke bırakmak, taşın üstüne taş koya bilmek için bizim temelleri sağlam atmamız gerekiyor." dedi.
TTK İşçi
Alımı Kura Çekimi töreni için kente gelen Koca, tören sonrası üniversiteli öğrencilerle bir restoranda bir araya geldi.
Koca, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlere çok az bir zaman kaldığını hatırlattı.
Ülkenin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin olduğunu belirten Koca, "Gelecek nesillerimize daha gelişmiş, daha müreffeh, daha yaşanılabilir bir şehir ülke bırakmak için taşın üstüne taş koya bilmek için bizim temelleri sağlam atmamız gerekiyor. Bu çaba ve gayret içerisinde olduğumuz zaman ülkemizin ve şehrimizin gelişmişliğine biraz daha tuğla koyacaksınız, böyle bir ülke, böyle bir şehir bırakmak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın önderliğinde bunun gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.
"Yerel seçimlerde belediye başkanını, aynı zamanda o şehrin "Şehr'ül Emini"ni seçeceğiz." diyen Koca, "Şehrin geleceğini planlayan bir mekanizmayı oluşturan yöneticileri seçeceğiz. Sizler de üniversitemiz ve lisemizde okuyan çocuklarımızla belediye başkanımızla el ele kol kola vereceksiniz. Sizlerin fikirlerine, düşüncelerine, projelerine ihtiyacı olacak." ifadesini kullandı.
Koca, daha sonra AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz
Tunç, AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz
ve partiler ile kentteki esnaf ve vatandaşla selamlaştı.
İşçi, Türk Tarih Kurumu, Ahmet Koca, Güncel
Kaynak: AA