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Bakan Yardımcısı Çataklı şehit ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı ile Vali Mustafa Tutulmaz, geçtiğimiz ay Suriye'de sınır ötesi operasyonunda yaşanan araç kazası sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın ailesini ziyaret etti.

15.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:18Bakan Yardımcısı Çataklı şehit ailesini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı ile Vali Mustafa Tutulmaz, geçtiğimiz ay Suriye'de sınır ötesi operasyonunda yaşanan araç kazası sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın ailesini ziyaret etti.

Şehidin İscehisar ilçesi Karaağaç köyünde bulunan evinde gerçekleşen ziyarette Şehit Mustafa Akkaya'nın annesi Döndü ve babası Taner Akkaya ile bir araya gelen Çataklı ailenin istek ve arzularını dinledi. Ziyarette İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yasin Evcin ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şube Müdürü Veysi Demir hazır bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Tutulmaz, Süleyman Soylu, Mustafa Akkaya, Güncel

Kaynak: İHA

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