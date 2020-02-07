Bakan yardımcısı Çıldır Gölü üzerinde kızına canlı yayın yaptı

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Ardahan 'da yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde cep telefonuyla kızı Neva 'ya canlı yayın yaptı. Demircan, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ve kendisinden kar isteyen kızına, Çıldır Gölü'ne getirme sözü verdi.

?Bakan yardımcısı Demircan, Ardahan'daki tarihi mekanları görmek ve turizme yönelik yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere kente geldi. Burada, tarihi mekanları gezen Demircan, daha sonra Çıldır ilçesindeki 124 kilometrekarelik alanıyla Van'dan sonra bölgenin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nü ziyaret etti. Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nün üzerinde bir süre gezinti yapan Demircan, cep telefonu ile kızına canlı bağlanıp gölü izletti. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Demircan'ın kızı Neva, babasından kar getirmesini istedi. Demircan, kızının isteği karşısında, kendisini Çıldır Gölü'ne getireceğinin sözünü verdi.Çıldır Gölü üzerinde gazetecilere açıklama yapan Demircan, "Bana, harikalar diyarı listesi yap deseler, en başa Çıldır Gölü'nü yazardım. Batıdan gelip buraya, Ardahan'a, Çıldır Gölü'nü görmek harika. Belki de Ardahan'ın en kıymetli iletişimi olacak. Böyle bir yeri görmekten son derece mutlu oldum" dedi.