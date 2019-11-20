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Bakan Yardımcısı Demircan'dan Başkan Gürkan'a ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, iletişim ve festivallerin tanıtımın en önemli aracı olduğunu söyledi.

20.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:43Bakan Yardımcısı Demircan'dan Başkan Gürkan'a ziyaret
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, iletişim ve festivallerin tanıtımın en önemli aracı olduğunu söyledi.

9'uncu Malatya Uluslararası Film Festivali kapanış programına katılmak üzere Malatya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Malatya Valisi Aydın Baruş ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'a Film Festivaline katılımları ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Gürkan, "Yoğun programlarına rağmen bizleri kırmayarak davetimize icabet eden Bakan Yardımcımıza ve Valimize teşekkür ediyorum. Temennimiz ve dileğimiz odur ki sinema festivalimizin hem sanatçılarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ederken bir taraftan da sinema festivalimizin daha ileri ki yıllarda daha güçlü bir şekilde Malatya'mızın sanat camiasına, sinema camiasına faydalı olmasını diliyoruz. Toplumsal bir bütünleşmeye temel oluşturması ve toplumdaki kişilik ve benliklerin oluşmasında da sinemanın önemi olduğunu biliyoruz. İnşallah bu anlamda Malatya toplumuna da Türkiye'ye de önemli katkılar sağlar diye temenni ediyoruz" dedi.

Bakan Yardımcısı Demircan da Malatya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Malum iletişim dünyasındayız. İletişiminiz güçlüyse, kültürümüzü, sanatımızı, ürettiklerimizi, şehrimizi, kendinizi tanıtmanın en önemli aracı. Dolayısıyla film festivalleri, sinema bizleri dünyaya açan en önemli bağı kuruyor. Bu anlamda Malatya Film Festivalinin 9'uncusunun yapılması, gerçekleştirilmesi kıymetlidir. Hem dünyaya açıyor, hem dünyayı buraya getiriyor. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Sinema Genel Müdürlüğümüz üzerinden bu tür festivalleri destekliyoruz. Bundan sonra da desteklerimizi vermeye devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bakan Yardımcısı Demircan'a günün anısına kayısı ve el dokuma halı tablo hediye etti. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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