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Bakan Yardımcısı Demircan, tuz hanında incelemede bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Adıyaman Oturakçılar Pazarında bulunan tarihi Tuz Hanında incelemede bulundu.

12.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:05Bakan Yardımcısı Demircan, tuz hanında incelemede bulundu
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Oturakçılar Pazarında bulunan tarihi Tuz Hanında incelemede bulundu.

Bakan Yardımcısı Ahmet Demircan Adıyaman ziyaretine Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek başladı. Daha sonra Oturakçılar Pazarında bulunan Tarihi Tuz Hanında devam eden restorasyonu yerinde inceleyen Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'a, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık ve kurum müdürleri eşlik etti.

Tarihi Tuz Hanı restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen ve restorasyonla ilgili bilgiler alan Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, daha sonra burada bulunan esnafları gezerek işlerinde bol kazançlar diledi. Bakan Yardımcısı Demircan, burada kendisine ikram edilen çiğköfteyi yedi. Esnaf ziyaretlerinin ardından Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, beraberindeki heyetle birlikte Çarşı Cami, Musalla Cami ve Adıyaman Kalesine giderek incelemede bulundu. - ADIYAMAN

Ahmet Misbah Demircan, Adıyaman, Politika

Kaynak: İHA

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