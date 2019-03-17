- Bakan Yardımcısı Dursun: "Çözemezsek çözüleceğiz""Bizim derdimiz Anadolu"
AMASYA - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun
, Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları'nın Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar var olmak ve oranın gençleriyle başbaşa vermeyi temel görev edindiğini belirterek, "Çözemezsek çözüleceğiz. Çözmenin yolu biz Kültür Bakanlığıyız. Kültür adamıyız. Bizim derdimiz kültürel olarak bu bölgeyle iş birliğini, ittifakı kuvvetlendirmektir. Bunu birinci gündem alarak yapmaktır" dedi. Buluşmaların Amasya
etabında Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerindeki öğrenciler için yapılan çalışmalardan bahsedip daha önce Diyarbakır
'da yaptığı konuşmada bir kız öğrencinin "Sizin buralara gelmeye hakkınız yok. Siz Tuna akıncılarının peşindesiniz. Nil ile ilgileniyorsunuz ama Dicle
ile ilgilenmiyorsunuz" diye seslenmesine "Siz haklısınız. Biz sizi biraz ihmal ettik. Siz Dicle'nin kuzularısınız. Dicle'nin kuzuları bize emanet. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmayacağız. Kaptırmamak için buradayız. Bundan sonrada yine burada olacağız" yanıtını verdiğini hatırlatan Bakan Yardımcısı Dursun, "Anadolu Tarih ve Kültür Birliği grubunun temel görevi Ankara
ve İstanbul
dışında Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar oralarda var olmak. Onlarla, oranının gençleriyle hemhal olmak. Hasbihal etmek. Başbaşa vermek. Dizdize oturmak. Bir halden başka bir hale geçtik. Bunu ya fark edeceğiz. Kabul edeceğiz. Bir şekilde çözeceğiz. Çözemezsek çözüleceğiz. Çözemezsek bu işi çözüleceğiz. Çözmenin yolu biz Kültür Bakanlığıyız. Kültür adamıyız. Bizim derdiğimiz kültürel alarak bu bölgeyle iş birliğini, ittifakı kuvvetlendirmektir. Bunu birinci gündem alarak yapmaktır. Bizim derdimiz Anadolu kardeşim. Biz Cizre
'ye bakacağız. Biz Başçarşı'yı da seviyoruz. Saraybosna
'nın Başçarşısı'na bayılıyoruz. Başçarşı'ya eyvallah. Ama biz Başkale
'yi düşünüyoruz. Bizim derdimiz Başkale'dir. Başçarşı'ya turistik olarak gidersin. Başçarşı'yı düşünmezsek gönül coğrafyamızdan bir tanesini koparmış oluruz. Ama Başkale esastır. Başkale'yi düşünmezsek İçkale'yi düşürürüz diyorum. İçkale, Diyarbakır'ın çok güzel bir iç kalesi vardır. Görmeye değer bir iç kalesi vardır" şeklinde konuştu.Amasya Saraydüzü
Kışla Binası Milli Mücadele Müzesindeki programda Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı ile Marmara Üniversitesi
Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vahdettin Engin
de konuşma yaptı.Çok sayıda öğrencinin yanı sıra Amasya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay
'ın da izlediği programa evsahipliği yapan Amasya Valisi Dr. Osman Varol ise konuklarını Amasya'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak Amasya Tamimi'nin yayınlanışının 100. yıldönümü dolayısıyla bir dizi etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.
Dicle, Amasya, Genel
Kaynak: İHA