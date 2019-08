Bakan Yardımcısı Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un vefatına ilişkin, "Ülkesine, tarihine, kültürüne ve tüm kalbiyle inandığı genç kuşaklara adanmış bir hayat, aşık bir yürek. Değerli dostum Haluk Hoca, bu varoluş felsefesiyle, yine memleketi için koştururken, bizi derin bir keder içinde bırakarak aramızdan ayrıldı." dedi.Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun için mezun olduğu Galatasaray Lisesi'nde anma töreni düzenlendi.Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Dursun'un kızı Nilay Dursun ile okul arkadaşları ve sevenleri katıldı.Bakan Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Haluk Dursun'un sözlerinden alıntı yaparak, "Memleketin kara yazısını değiştirmek için durmadan koşturmalıyız. Biz hep birlikte Anadoluyuz. (Dursun) Bir yurt gezisinde karış karış, ilçe ilçe Anadolu'da incelemelerde bulunurken, bu satırları paylaşmıştı. Ülkesine, tarihine, kültürüne ve tüm kalbiyle inandığı genç kuşaklara adanmış bir hayat, aşık bir yürek. Değerli dostum Haluk Hoca, bu varoluş felsefesiyle, yine memleketi için koştururken, bizi derin bir keder içinde bırakarak aramızdan ayrıldı." ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Dursun'u son yolculuğuna uğurlamak üzere bir araya geldiklerini kaydeden Ersoy, şunları kaydetti:"Galatasaray Lisesi'nin önünde, kıymetli mesai arkadaşım Haluk Dursun'u, gençlik heyecanı ile memleket sevdasını harman etmiş, kendisi için, ülkesi için güzel ve aydınlık bir gelecek düşlerken görür gibiyim. Bir akademisyen, bürokrat, kültür insanı olarak görev aldığı makamlarda gerçekleştirdiği çalışmalar, hayata geçirdiği projeler ve ilham olduğu gençlerle, düşlerinin çoğunu gerçekleştirdi Profesör Dursun, Haluk Hoca, Haluk Ağabey, Haluk Bey... Çoğunu diyorum, çünkü beraberce yapmayı planladığımız birçok proje vardı masamızın üzerinde.""Onun yaşamını sığdırdığı kadim medeniyetler, imparatorluklar ve bir büyük cumhuriyet tarihi oldu"Mehmet Nuri Ersoy, Haluk Dursun'un tarihe çok büyük bir önem verdiğine de dikkati çekerek, "Günceli de yakından takip eder, gelenekselle çağdaşı özenli bir yaklaşımla buluştururdu. Bilinçli ve donanımlı bir nesil yetiştirmek adına, bir yandan projeler hayata geçirirken, bir yandan da genç kuşaklarla, onların ortamında, onların yöntemleriyle iletişim kurdu. Dijital medyaya büyük bir ustalıkla dahil oldu. Hem yetişkinlere hem gençlere, bu mecradan önemli ve ince mesajlar verdi." ifadelerini kullandı.Haluk Dursun'un tarihi ve kültürel değerlerle memleketi, dünü ve yarınıyla anlattığını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:"Gün oldu Şırnak'tan şöyle seslendi, 'Biz hep Kato Dağları'nda dolaşıp, Faraşin Yaylası'nda yaylayacağız. Şunu herkes bilsin ki, kuzuları daima kollayıp çakallara kaptırmayacağız.' Gün oldu yollarda vatandaşla bir lokma ekmeğe ortak oldu ve şöyle seslendi, 'Van ile Hakkari arasında, yol üzerinde, bir güzel subaşı bulunmuş tarihi köprünün dibinde, kalenin karşısında. Gazete kağıdı serili, otlu peynir sofrasında bölge hakkında değerlendirmeler yapıyoruz.' Bakarsanız doğum tarihine 62 yaşındaydı Haluk Dursun ama onun yaşamını sığdırdığı kadim medeniyetler, imparatorluklar ve bir büyük cumhuriyet tarihi oldu."Ersoy, Dursun'un bütün görevlerini başarıyla yürüttüğünü kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:"İçişleri Bakanlığındaki görevlerinden, bakanlığımız bünyesinde başarıyla yürüttüğü birçok göreve, Miniatürk Projesi'nden, Ayasofya Müzesi ve Topkapı Sarayı Müzesi'nde gerçekleştirdiği birçok yeniliğe, son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı unvanıyla imzasını attığı çalışmalara kadar, bu vatan için yaptığı her hizmet için minnettarız. Bir düşün insanı, bir bürokrat ve bir dost olarak ona gönül borcumuz sonsuz. Kıymetli mesai arkadaşım, değerli hocam, üzerine titrediğin bu gençlik bize sevdalısı olduğun bu memleket, projelerin ve usta kaleminden dökülen yapıtların hep güvendiğin ve inandığın Türk gençliğine emanet. Kuzuları daima kollayıp çakallara kaptırmayacağız. Mekanın cennet olsun.""Onun öğretilerini gençlerimizle birlikte, yarınlara ebediyete taşıyacağız"Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Dursun'un her yönüyle örnek bir kişiliğe sahip olduğuna işaret ederek, "Bir ağabeyi, hocayı, devlet adamını ve bu kutsal bayrağın aşığı bir insanı elim bir trafik kazasında kaybettik ve ahirete yolcu etmenin vesilesiyle bir aradayız. Ahmet Haluk Dursun hocamız, gerçekten gençlerimizi, gençliğimizi çok önemseyen, onlar için her imkanını feda eden bir ağabeyimizdi. Bizler de onun tabiriyle Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamanın yolunda tüm gücümüzle çalışacağız. Hem bakanlık hem bireyler olarak onun öğretilerini gençlerimizle birlikte, yarınlara ebediyete taşıyacağız." değerlendirmesini yaptı.Kasapoğlu, başsağlığı dileğinde bulunarak, "Başta değerli ailesinin, milletimizin başı sağ olsun. Rabbim sabır versin. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verdi."Üzüntülü olan insanlardan, üzüntüye kendini bırakanlardan hoşlanmazdı"Haluk Dursun'un kızı Nilay Dursun da üzüntüsünü dile getirerek, "Benim babam, herkesin hocası. Haberini aldığımız andan beri herkes benim kadar üzülüyor. Bir şekilde bana bunu bildiriyor. Herkesin onu ne kadar çok sevdiğini görmek bizi de sevindiriyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz. O her zaman üzüntülü olan insanlardan, üzüntüye kendini bırakanlardan hoşlanmazdı. Tabii ki devletimiz ve milletimizle ilgili bütün önemli şeyleri devlet büyüklerimiz söylediler. Ama onun canıgönülden en sevdiği şey, gençlerdi ve derdi ki, 'Milletinizi, kültürünüzü tanıyın. Her zaman merak edin, merak bir insandaki en önemli özelliktir. Çok okuyun, çok gezin, okuyarak gezin. Sizler de bilenlerle bilmeyenler, onu mutlu edebilmek için okumaya, öğrenmeye, onun öğretilerini takip etmeye devam edin.' " diye konuştu.Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise cenaze törenlerinde konuşmanın zorluğuna değinerek, "Rahmetli Haluk Hocam bir ateş gibi düştü. Önce tabii ki ailesini yaktı bu ateş, sonra bütün camiamızı yaktı. Lisemizi, bizleri, bütün camiayı ve üçüncü olarak devletimizi yaktı bu ateş." dedi.Cengiz, "Lütfen çocuklarımızı devlette çalışmaya yönlendirelim. Maalesef son yıllarda devletimize hizmete aday, neredeyse meccani, bilabedel çalışacak bir kuşak giderek eksilmekte. Bu bağlamda ben Ahmet Hocamı sadece Galatasarayımızın değil aynı zamanda, devletimizin de bir şehidi olarak görüyorum. Hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun." diye konuştu.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Dursun'un kızı ile yakınları taziyeleri kabul etti. Dursun'un tabutunun, Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağına sarılı olması dikkati çekti.