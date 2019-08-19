Haberler» Güncel» Haber

Bakan Yardımcısı Dursun İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak

Bitlis'ten Van'a gelirken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Salı günü Sultanahmet Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

19.08.2019 20:55 Bakan Yardımcısı Dursun İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak
Bitlis'ten Van'a gelirken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Salı günü Sultanahmet Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Bitlis'in Ahlat ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra Van'a doğru giderken, içinde bulunduğu aracın Erciş'in Bayraklı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, 20 Ağustos Salı günü Sultanahmet Camii'nde, ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında defnedileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Haluk Dursun, Bitlis, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:18   Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan Bakan Yardımcısı Dursun için başsağlığı mesajı
21:18   Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
21:17   Edirne'de üç günde 489 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
21:14   Küçükçekmece'de akaryakıt operasyonu: 5 gözaltı
21:13   İZMİR 45 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ-EK
21:10   Sivas'ta ilk kez karpuz yetiştirildi
21:10   Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı