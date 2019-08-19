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Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kazada yaralılar hastanelere sevk edildi

- Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kazada yaralılar hastanelere sevk edildiVAN - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazada yaralanan 3 kişi ise Van'daki hastanelere sevk edildi.

19.08.2019 19:55
Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kazada yaralılar hastanelere sevk edildi
- Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kazada yaralılar hastanelere sevk edildi
VAN - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazada yaralanan 3 kişi ise Van'daki hastanelere sevk edildi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesiyle Van'ın Erciş ilçesi arasındaki Bayraklı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Bakan Yardımcısı Dursun hayatını kaybederken, beraberindeki 3 kişi de yaralanmıştı. Erciş Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar Ferhat Küçük ve Mehmet Şakir Salduz Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine, Töre Üst ise Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.
Bakan Yardımcısı Dursun'un cenazesinin ise Van Ferit Melen Havalimanında yapılacak törenle İstanbul'a gönderilmesi bekleniliyor.
Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kazada yaralılar hastanelere sevk edildi

Haluk Dursun, Van, Yerel

Kaynak: İHA

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