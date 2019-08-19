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Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kazada yaralanan 3 kişi hastanede

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

19.08.2019 20:30
Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kazada yaralanan 3 kişi hastanede
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" programının ardından Ahlat'a geçen Dursun, buradaki incelemeleri sonrası kara yoluyla Van'a hareket etti.
Dursun'un içinde bulundu araç, Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, Dursun hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralalılar ambulansla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kazada yaralanan 3 kişi hastanede

Haluk Dursun, Erciş, Van, Güncel

Kaynak: AA

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