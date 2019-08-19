Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Oktay, Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Ülkemizin önemli bir kültür hafızası ve saygın bilim adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA