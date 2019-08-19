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Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı

Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi, yarın Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında toprağa verilecek.

19.08.2019 21:20 Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı
Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi, yarın Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında toprağa verilecek.
Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi yakınlarında, içinde bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi nedeniyle hayatını kaybeden Dursun için yarın İstanbul Sultanahmet Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.
Dursun'un cenazesi, daha sonra Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında defnedilecek.

Haluk Dursun, Kocaeli, Hereke, Erciş, Güncel

Kaynak: AA

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