Haberler » Yaşam » Bakan Yardımcısı Eldemir hastane çalışmalarını inceledi

Bakan Yardımcısı Eldemir hastane çalışmalarını inceledi

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Bilecik'in Bozüyük ilçesine yapılmakta olan 200 yataklı Bozüyük Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

15.10.2019 11:46Bakan Yardımcısı Eldemir hastane çalışmalarını inceledi
Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Bilecik'in Bozüyük ilçesine yapılmakta olan 200 yataklı Bozüyük Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra başhekimliğe geçen Eldemir, inşaatı devam eden hastane ve sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette Bilecik İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, başkanlar, başkan yardımcıları ve Bozüyük Devlet Hastanesi yöneticileri hazır bulundu. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
12:26 Alaşehir Ülkü Ocaklarından Mehmetçik'e üzüm desteği
12:17 Bilecik'te Evimin Sultanları etkinliği gerçekleştirildi
12:16 Tehlike saçan metruk binalar yıkılıyor
12:15 71 yaşında azmiyle örnek oldu
12:13 İl Tarım Müdürlüğü bir başarıya daha imza atıyor
12:14 TÜBİTAK projesi yürütücülerine teşekkür belgeleri verildi
12:14 Haliliye zabıtasından kantinlere sıkı denetim
15.10.2019 12:41:20