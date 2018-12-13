13 Aralık 2018 Perşembe 15:41



13 Aralık 2018 Perşembe 15:41

- Bakan Yardımcısı Erdil,"Türkiye, Avrupa'da 6 ülkenin topladığı uyuşturucuyu tek başına topladı"İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil başkanlığındaki İZDES heyeti, Tunceli'de incelemelerde bulunduTUNCELİ - Terörle mücadelede başarının sürdürüleceğini belirten ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında da bilgiler veren İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ; Uyuşturucuyla mücadelede bir yılı aşkın bir süredir madde toplama, uyuşturucu arzına ilişkin yapılan bin 380 operasyon var. Bu operasyonlarda 20 bin 500 civarında kişi tutuklanmıştır. Bu süre içeresinde Avrupa'da 6 ülkenin topladığı uyuşturucu, eroin, esrar, sentetik uyuşturucu miktarını Türkiye tek başına bir yılda toplamıştır"dedi. İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Sistemi heyeti Tunceli'de çeşitli temaslarda bulundu. İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil başkanlığında, Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri, Göç Hizmetleri, AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından üst düzey yöneticiler, ilk ziyaretlerini Tunceli Valiliği'ne gerçekleştirdi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Erdil ve beraberindeki heyet ildeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.Valilikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, İZDES'in Türkiye'nin yeni yönetim biçimi Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle alakalı olarak da yürürlüğe konulan bir proje olduğunu söyledi.Bakan Yardımcısı Erdil, "Burada amaç devletin, hükümetin ürettiği, vatandaş odakları yürüttüğü hizmetleri vatandaşa sunmak, hizmetlere erişimini kolaylaştırmak, hızlandırmak. Vatandaş odaklı bir çalışma düzeni geliştirerek vatandaş memnuniyetini arttıracak bir yapıyı geliştirmektir"şeklinde dile getirdi.Projeyi bir yıla yakın bir süredir sürdürdüklerini vurgulayan Erdil, "Bugüne kadar Tunceli ile birlikte 27 ili ziyaret ettik. İçişleri bakan yardımcıları hep beraber sahadayız.2 bin 750 vatandaşımızla buluştuk. Yaklaşık 460 sivil toplum kuruluşuyla oda başkanları, okul aile birlikleri, dernek başkanları, muhtar birlikleri gibi 460 kurumla birlikte olduk. 380 ev ziyaretinde bulunduk. Bu evler bizden 112, 155, pasaport, kimlik ve sağlık hizmeti almış evler. Buralarda vatandaşları ziyaret ederek değerlendirmelerini aldık" diye konuştu."Terörle mücadelede sağlanan başarı sürdürülecek"İçişleri Bakanlığının güvenlik yönetimine ilişkin hizmetlerde önemli bir merhaleye geldiğini vurgulayan Erdil, "Çok önemli bir eşikteyiz. Öncelikle terörle mücadelede sağlanan başarı sürdürülecektir. Sürdürülebilir bir formata kavuşturulacaktır. ve sağlanan bu huzur ve asayiş ortamının kalıcı kılınması gerekiyor. Önümüzdeki süreçte her türlü siyasal şiddet ve terörde dahil sahadaki huzuru sağlamak için hem operasyonel hem proaktif kapasite hem sosyal rehabilitasyon için projelerle devlet ve hükümet Türkiye'nin bütün alanlarında olduğu gibi sahada olacaktır" diye konuştu."Türkiye, Avrupa'da 6 ülkenin topladığı uyuşturucuyu tek başına topladı"Türkiye'de suç ve suçluyla mücadele konusunda yapılanlar hakkında da bilgi veren Erdil, "Mala karşı işlenen suçlarda geçen bir yılda yüzde 11 düzeyinde iyileşme oldu. Ölümlü trafik kazalarında yüzde 16 düzeyinde iyileşme oldu. Trafik hala önemli bir sorun.Uyuşturucuyla mücadelede bir yılı aşkın bir süredir madde toplama, uyuşturucu arzına ilişkin yapılan bin 380 operasyon var. bu operasyonlarda bin 800 küsur gözaltı olmuş, 20 bin 500 civarında kişi tutuklanmıştır. Bu süre içeresinde Avrupa'da 6 ülkenin topladığı uyuşturucu, eroin, esrar, sentetik uyuşturucu miktarını Türkiye tek başına bir yılda toplamıştır" ifadelerini kullandı."Trafik, ülkemizin önemli sorunlarından biri"Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin trafik kazaları olduğuna dikkat çeken Erdil, "Geçen yıl 7 bin civarında vatandaşımız trafik kazalarında ölmüştür. 303 bin vatandaşımız trafik kazalarında yaralanmıştır. ve maalesef 38 milyar TL maddi kaybımız olmuştur. Verdiğimiz rakamlar da gösteriyor ki trafik ülkemizin önemli sorunlarından biridir. Bu istikamette içişleri bakanlığımız eğitim çalışmaları, trafik cezaları, sıkı denetimler, takipler gerçekleştiriyor. Trafik bakanlığımızın faaliyetlerinde en ön sıraya konulmuştur"diyerek sözlerini tamamladı.Valilikteki toplantının ardından kamu kurum ve kuruluşlarını gezen bakan yardımcısı başkanlığındaki İZDES heyeti çalışmalar hakkında bilgi aldı. Heyet ardından STK temsilcileriyle bir araya geldi.