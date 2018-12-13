Bakan Yardımcısı Erdil: Uyuşturucuyla Mücadelede Türkiye, Avrupa'dan Daha Başarılı

13 Aralık 2018 Perşembe 14:20



13 Aralık 2018 Perşembe 14:20

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelede Avrupa'dan daha başarılı olduğunu belirterek, 1 yıl içerisinde Avrupa'daki 6 ülkeden daha fazla miktarda uyuşturucunun Türkiye'de ele geçirildiğini söyledi.İnceleme ve denetlemede bulunmak üzere Tunceli'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil başkanlığındaki İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) heyeti, Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Bakan Yardımcısı Erdil, İZDES bünyesinde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Bugüne kadar 27 kentte incelemelerde bulunduklarını anlatan Erdil, 2 bin 750 kişi ve 460 sivil toplum kuruluşuyla görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yönetim biçimiyle alakalı olarak yürürlüğe konulan ve geliştirilen bir projedir. Buradaki amaç devletin ürettiği hizmetleri vatandaşlara sunulmasıdır. Bu istikamette bir yıla yakın bir süredir bu projeyi sürdürüyoruz. Bugüne kadar Tunceli ile birlikte 27 ili ziyaret ettik. Bakan yardımcıları, bakanlık bürokratları ve yöneticileri olarak hep birlikte sahadayız. Bu ziyaretler kapsamında 2 bin 750 vatandaşımızla bire bir buluştuk. Yaklaşık 460 sivil toplum kuruluşuyla görüşüp onları dinledik. Bakanlığımızın bünyesindeki kuruluşlardan hizmet alan 380 aileyi evinde ziyaret ettik" dedi.'TERÖRLER İLGİLİ SAĞLANAN BAŞARI SÜRDÜRÜLECEKTİR'Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin son yıllarda önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Erdil, "Bizim en temel hizmetlerimizden birisi İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'deki güvenlik yönetimine yönelik hizmetlerin sürdürülmesidir. Bu çalışmalarımızın önemli noktaya geldiğini söylemek gerekir. Çok önemli bir eşikteyiz. Öncelikle terörler ilgili sağlanan başarı sürdürülecektir. Sağlana huzur ve asayiş ortamının kalıcı kılınması gerekiyor. Devletimiz bunun kalıcı olması için bütün imkanlarıyla sahada olmaya devam edecektir. Önümüzdeki süreçte böyle bir eğilime girilecektir ve sağlanan bu huzur ortamından Türkiye asla ödün vermeyecektir. Şu anda terörle mücadelede saha hakimiyeti tamamıyla güvenlik güçlerimizin denetimindedir. Özellikle terör konusunda bakanlığımız çalıştığı gibi diğer birçok alanda da bakanlığımız her zaman çalışmalarına devam etmektedir" diye konuştu.'BİN 380 UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ'Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelede, Avrupa'dan daha başarılı olduğunu dile getiren Erdil, son yıllarda düzenlenen bin 380 uyuşturucu operasonunda, 20 bin 500 kişinin tutuklandığını belirterek, şöyle konuştu:"Mala karşı işlenen suçlarda geçen yıla oranla yüzde 11 düzeyince iyileşme oldu. Yine trafik kazalarında yüzde 16 civarında iyileşme oldu. Yine uyuşturucu maddesine ilişkin bin 380 operasyon yapılmıştır. Bin 800 den fazla gözaltı, 20 bin 500 civarında kişi ise tutuklanmıştır. Avrupa'da bir yılda toplam 6 ülkede ele geçirilen uyuşturucu miktarından daha fazla uyuşturucuyu Türkiye tek başına bir yılda toplamıştır. Özellikle sentetik uyuşturucuda Türkiye çok önemli ve risk altındadır. Buna yönelik yüksek kapasite ile daha kapsamlı çalışmalar sürdürüyoruz. Sentetik uyuşturucular bugün çok kolay elde edilebiliyor. Güvenlik anlamında okullarımızda güvenlik kameraları ile kurulan sistemle kritik yerlerdeki okullarımız her zaman izleniyor. Türkiye'de 800'den fazla okul kamera denetimi yapılmaktadır. Bu rakam giderek artırılıyor."- Tunceli