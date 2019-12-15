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Bakan Yardımcısı Ergezen, Başkan Arı'yı ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

15.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:05Bakan Yardımcısı Ergezen, Başkan Arı'yı ziyaret etti
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Bakanlığı ile ilgili çeşitli programlara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen, Nevşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Ergezen, Arı ile bir süre görüştü.

Ziyarette Başkan Arı, Bakan Yardımcısı Ergezen'e Nevşehir Belediyesi'nin çeşitli projelerine ilişkin bilgiler aktardı.

Göreve gelmesinin ardından ilk olarak Nevşehir Belediyesi bünyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Gençlik ve Hizmetleri Müdürlüğü'nün kurulmasını sağladığını kaydeden Başkan Arı, kentte kadın, aile ve gençler üzerine birçok yeni projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Bakan Yardımcısı Ergezen ise, başarılı çalışmalarından dolayı Arı'yı kutladı.

Arı daha sonra Ergezen'e ziyaretin anısına çini bir anfora hediye etti. - NEVŞEHİR

Ayşe Kardaş, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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