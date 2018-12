Bakan Yardımcısı Ergezen: Daha Hakkaniyetli Bir Dünya Daha Paylaşımcı Politikalarla Mümkün

07 Aralık 2018 Cuma 13:17



Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen, gönüllülük faaliyetlerinin toplumu daha çok kaynaştırdığına işaret ederek, "Daha hakkaniyetli bir dünya, daha paylaşımcı, adil ve samimi politikalarla mümkün olabilir." dedi.Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü, Gönüllüler Dayanıklı Toplumlar İnşa Ediyor" etkinliğinin tanıtım toplantısına katılan Ergezen, burada yaptığı konuşmada, gönüllülük faaliyetlerinin toplumu daha çok kaynaştırdığını, birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti. Gönüllülerin, Türkiye'nin ekonomik, manevi ve sosyal refahını artırmada da önemli bir rol oynadığını söyleyen Ergezen, "Her türlü yardımı ve hizmeti vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak görüp ona göre hareket ediyoruz. İnsanlığa faydalı olmak gönül işidir, sevgi işidir. İnsanı sevmeden olmaz." diye konuştu.Veren elin alan elden üstün olduğu düşüncesiyle gönüllü faaliyetlerine destek verdiklerini, muhtaçlara yardım eli uzatan, yetim ve kimsesizlere sahip çıkan pek çok projeye katkı sağladıklarını belirten Ergezen, bu projelerden birisinin "Gönül Elçileri Projesi" olduğunu bildirdi.Projeyle Türkiye'nin 81 ilinde vali eşlerinin desteğiyle kadın, yaşlı, çocuk, engelli, gazi ve şehit aileleri ile dezavantajlı grupların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını vurgulayan Ergezen, yükselen her feryada kulak vermeyi hedeflediklerini dile getirdi. Ergezen, "Bu proje, insan kaynağı ihtiyacını güçlendirmek üzere Bakanlığımız tarafından hazırlanarak hayata geçirildi." ifadesini kullandı.Suriyeli sığınmacılara yardım eli uzatan Türkiye'nin sadece tarihi bir sorumluluğu yerine getirmediğini, aynı zamanda bütün insanlığa örnek olduğunu anlatan Ergezen şunları kaydetti:"Türkiye, dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur coğrafyalara yardım eli uzatan, onlara sahip çıkan ülke konumunda. Son 16 yıldır çıkar merkezli diplomasi yerine benimsediğimiz 'insan, şefkat ve merhamet' merkezli diplomasi anlayışı sayesinde Türkiye, milli gelire oranla en çok insani yardım yapan ülke konumunda. Bu konuda payı büyük olan AFAD'a, Kızılaya ve uluslararası sivil toplum örgütlerine de teşekkür ederim." dedi.Dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan her türlü haksızlığa, şiddete ve teröre karşı olduklarını her fırsatta dile getirdiklerini hatırlatan Ergezen, "Daha hakkaniyetli bir dünya ancak daha paylaşımcı, adil ve samimi politikalarla mümkün olabilir. Bu nedenle gönüllülük esaslı faaliyetlerin artması için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.Önümüzdeki dönemde, gönüllülük ve gönüllü çalışmaları alanında kamu ve özel sektör işbirliğini daha da güçlendirecek teşvik mekanizmaları geliştireceklerini aktaran Ergezen, bunları en kısa zamanda hayata geçireceklerini açıkladı.