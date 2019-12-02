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Bakan Yardımcısı Ergezen: "Engelli personel rakamı 55 bin 196 kişiye ulaştı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, "2019 yılında Eylül sonu itibariyle engelli personel rakamı 55 bin 196 kişiye ulaştı" dedi.

02.12.2019 22:35 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:35Bakan Yardımcısı Ergezen:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, "2019 yılında sonu itibariyle engelli personel rakamı 55 bin 196 kişiye ulaştı" dedi.
AK Parti Ankara İl Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından Dünya Engelliler Günü kapsamında 'Engellemeyen 18 yıl' konulu program, Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenledi. Programa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, AK Partili milletvekilleri, AK Partili belediye başkanları, sanatçı Bülent Serttaş ve bir çok engelli vatandaş katıldı.
Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, yaptığı konuşmada, "Hayatın tüm alanlarında tüm zorluklarına rağmen engelli kardeşlerimizin sergiledikleri tüm mücadele gerçekten takdire şayandır. Biz fiziki engelleri değil, kalplerdeki engellerin sorun olduğunu bilincinin tüm toplum var gücümüzle çalışıyoruz. Dünya da engellilik konusu normları unutulmuş ve devletlere bu alanda önemli görevler yüklenmiştir. Dünyada 1 milyar engelli kardeşimiz var. Ülkemizde engelli kardeşlerimizin hakları başta anayasa olmak üzere çeşitli yasalar ve uluslararası sözleşmeler güvence altına alınmıştır. Biz toplumu kadını, erkeği, engellisi, engelsizini, yaşlısı ve çocuğunu bir bütün olarak görüyoruz" dedi.
"2019 YILINDA EYLÜL SONU İTİBARİYLE ENGELLİ PERSONEL RAKAMI 55 BİN 196 KİŞİYE ULAŞTI"
Bakanlık olarak hedeflerinin engelli vatandaşları istihdama katılmalarını sağlamak olduğunu belirten Ergezen, "Her vatandaşımız gibi engelli vatandaşlarımızı da istihdama katılmalarını sağlamak bizim her zaman öncelikli hedeflerimiz biri oldu. Bakanlık olarak engelli istihdamına yönelik çalışmalarımızla, engelli kardeşlerimizin hem toplumla bütünleşmesi sağlıyor, hem de üretken bağımsız kendine güvenen bireyler olmalarına yardımcı oluyoruz. 2002 yılında kamu kurumlarında 5 bin 777 engelli memur istihdam edilirken, 2019 yılında Eylül sonu itibariyle engelli personel rakamı 55 bin 196 kişiye ulaştı. Engellilerin potansiyeline yönelik işe yerleştirilmelerini, iş başı eğitimi ve uzun süreli iş hayatında kalmalarını sağlayan destekli istihdam modelini yaygınlaştırılması için özel sektör ile işbirliğimiz devam ediyor" dedi.
Etkinlik daha sonrasında çeşitli gösterilerle devam etti.
(İHA)

Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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