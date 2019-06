Bakan Yardımcısı Ersoy kaza bilançosunu açıkladı "İki günde 14 ölü"

Kaynak: İHA

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, trafik kazalarının alınan önlemler ile önceki senelere göre yüzde 62 oranında düştüğünü ve iki gündeki trafik kazalarında sadece 14 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Trafik Karnesi' uygulaması İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un katılımı ile Eskişehir Ankara karayolu üzerindeki uygulama noktasında gerçekleştirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, bayram tatiline çıkan vatandaşlara güvenli bir yolculuk yapmaları için uyarı ve önerilerde bulunurken, çocuklara ise 'Trafik Karnesi' ve düdük dağıttı. Uygulama noktasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Yardımcısı Ersoy, bayram öncesi yollarda yaşanan trafik kazalarında iki günde yalnızca 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve bu sayının önceki yıllara göre oldukça düşük olmasının sevindirici olduğunu ifade etti."Trafik terörüne karşı çok büyük başarılar elde ediyoruz"Uygulama noktalarında görev alan personeller ve yolculuk yapan vatandaşların bayramını kutladıklarını ifade eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, alınan tedbirlerle büyük başarılar elde edildiğini belirtti. Ersoy, "İçişleri Bakanlığı olarak bayramımızı huzur ve güvenlik içerisinde geçmesi için üzücü olaylarla en az karşılaşılması için çok yoğun önlemler aldık. Bugün alınan tedbirleri değerlendirmek hem de bugünkü arife gününde tedbirleri uygulamak üzere görev alan 185 bin personelin bir kısmına hayırlı bayramlar ve vazifeler diledik. Vatandaşlarımızla sohbet ederek bayramlarını kutladık. Bugüne kadar aldığımız tedbirlerle gerçekten ülkemizin çok önemli bir sorunu olan trafik terörüne karşı çok büyük başarılar elde ediyoruz. Her alanda olduğu gibi milletimizin, bu alanda da daha mutlu, daha huzurlu günlere kavuşmasını sağlamaya çalışıyoruz. 101 bin timle yaklaşık 185 bin personelimizle vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz."Kaybın ilk iki günde 14'te kaldığı görmekten büyük mutluluk duyduk"Geçmiş 10 yıla göre bu yıl yüzde 62'lik bir iyileşme yakalandığını ifade eden Bakan Yardımcısı Ersoy, günde 20 civarı kayıp verilirken şimdi ilk iki günde kayıpların 14'te kalmasını görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Ersoy, "Bu iki gün içerisinde de aldığımız bu önlemlerin çok etkili olduğunu, geçmiş yıllarda ortalama bir günde 20 civarında bir kayıp veriliyorken, bu kaybın ilk iki günde 14'te kaldığı görmekten büyük mutluluk duyduk. Elbette ki her bir can, her bir kayıp, bizim için çok önemlidir. Hiç olmaması için mücadele ediyoruz. Ama geçmiş 10 yıla baktığımızda şu ana kadar yüzde 62'lik bir iyileşmeyi yakalamış olmak hepimizi mutlu ediyor. Verilen emeklerin boşa çıkmadığını, toplumumun duyarlı bir şekilde yürüttüğümüz kampanyalara sahip çıktığını, kırmızı düdükten sonra bu yılda çocuklarımızın, sürücü ebeveynlerine karne verme heyecanını çok ciddi şekilde sahip çıktıklarını görmekten, basınımızın bu meseleye çok duyarlı bir şekilde yaklaşarak, ülkemizin bu sorunla baş etmesine çok önemli bir katkıda bulunuyor olmasından duyduğumuz memnuniyeti ve teşekkürü ifade etmek isterim. Bütün Türkiye'ye de mutu bayramlar diliyoruz" şeklinde konuştu.Daha sonra uygulama noktasında görev yapan emniyet güçlerine uyarılarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Çok iyi iş başardık, ortalama da yüzde 30 iyileşmeyi yakalamış olduk. Yani bir önceki yıl yaklaşık 6 bin 800 vatandaşımızı kazalarda kaybettik. Bunu yüzde 40'lık banda düşürdüğümüzde takdirde kaç canı kurtarmış oluyoruz hepiniz gayet iyi biliyorsunuz" diyerek noktadan ayrıldı.Ailesiyle birlikte Ankara'dan İzmir'e yolculuk yapan vatandaşlardan Ahmet Namık Kösebalaban da denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Yavaş yavaş geldik. Hız sınırlarına uyduk ama yollarda da denetimler vardı. Memnunuz denetimlerden. Hep olması gerekiyor" dedi. - ESKİŞEHİR