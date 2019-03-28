Bakan Yardımcısı Ersöz, Gördes'te İncelemelerde Bulundu

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, Gördes'i ziyaret ederek; yüzde yetmişi tamamlanan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Aquapark Projesinin çalışmalarını yerinde inceledi.Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Aquapark'ın önünde Gördes Kaymakamı Bekir Abacı, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Gördes Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Erden ve ilçe protokol üyeleri tarafından karşılanan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, Gördes Belediyesi Fitness Salonu, Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi, Kapalı Spor Salonu, Kredi Yurtlar Kurumu ve belediyeyi ziyaret etti.Gördes'te yapımı devam eden ve yüzde yetmişi tamamlanan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Aquapark Projesi hakkında Gördes Kaymakamı Bekir Abacı ve Belediye Başkanı Muhammet Akyol'dan bilgiler alan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, "Yapılan çalışmalarımız geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz için, bu proje hizmet vermeye başladığında hem Gördeslilerin hem de gençlerimizin cazibe merkezi olacak" dedi.Ersöz'e Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Aquapark Projesi hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Muhammet Akyol ise şunları söyledi: "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürüttüğümüz projemizin içeriğinde Yarı Olimpik kapalı yüzme havuzu içerisinde aquapark, yetişkin yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, kafeterya, kır düğün salonu, oyun parkı gibi özellikler de bulunuyor. İnşallah tamamlandığında Gördes'imiz ve gençlerimiz için önemli bir eser olacak." - MANİSA