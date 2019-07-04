04.07.2019 17:49
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Bakan Yardımcısı Fatih Metin'e ziyaret

Bakan Yardımcısı Fatih Metin

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette Karabük'e yapılacak Devlet Su İşlerinin (DSİ) projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretin ardından Bakan Yardımcısı Metin'e teşekkür eden heyet, Metin'i Karabük'e davet etti.
Bakan Yardımcısı Metin de ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti.
Ziyarette, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu ve Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık da hazır bulundu.
Kaynak: AA
Fatih Metin, AK Parti, Karabük, Güncel

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