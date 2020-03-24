Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya Evde kal, sporla kal - Spor

Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya Evde kal, sporla kal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Evde Kal çağrısının ardından antrenmanlarına evde devam eden sporcular ile şınav çekme akımı başlatan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, çocukları ile birlikte Evde Kal çağrısında bulundu.

24.03.2020 23:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:01
Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya Evde kal, sporla kal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Evde Kal çağrısının ardından antrenmanlarına evde devam eden sporcular ile şınav çekme akımı başlatan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, çocukları ile birlikte Evde Kal çağrısında bulundu.

Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Demirören Haber Ajansı aracılığıyla şu mesajı gönderdi Evde kal, güvende kal, ailenle kal, huzurlu kal. Hep birlikte, sporla kalıyoruz. Birlikte başaracağız, birlikte yeneceğiz. Hep birlikte, Türkiye ile topyekün bu sorunun da üstesinden geleceğiz.


Kaynak: DHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Hamza Yerlikaya, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Spor Manşet

Haberler

Böylesi görülmedi! Milli takım oyuncusunu fidye için kaçırdılar Spor
Böylesi görülmedi! Milli takım oyuncusunu fidye için kaçırdılar
Koronavirüse yakalanan hakem var mı? MHK Başkanı açıkladı Spor
Koronavirüse yakalanan hakem var mı? MHK Başkanı açıkladı
52 yaşındaki başkan, koronavirüsü yendi! Spor
52 yaşındaki başkan, koronavirüsü yendi!
’Tek tek hesap sormak istiyorum’ diyen Terim’in kızından sert sözler Spor
"Tek tek hesap sormak istiyorum" diyen Terim'in kızından sert sözler
Selçuk İnan’dan duygusal Fatih Terim mesajı Spor
Selçuk İnan'dan duygusal Fatih Terim mesajı
Muriç’ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’a geçmiş olsun mesajı Spor
Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe’den Gökhan Gönül ve Caner Erkin bombası Spor
Fenerbahçe'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin bombası
Fatih Terim’e hakaret eden şahıs hakkında AFAD’dan açıklama Spor
Fatih Terim'e hakaret eden şahıs hakkında AFAD'dan açıklama

Son Dakika Spor Haberleri

00:00: “Kendimi tamamen iyileşmiş hissediyorum” - Spor 00:00: Ligue 1 Notları | Hayal kırıklıkları - Spor 23:57: Garry Rodrigues'den Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı - Spor 23:52: Uluslararası Satranç Federasyonu, organizasyonlarını 2021'e erteledi - Spor 23:35: Antalyasporlu futbolcular izin sonrası ilk antrenmanı telekonferansla yaptı - Spor 23:29: Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler - Haberler 23:01: MHK Başkanı Zekeriya Alp: Hiçbir hakemde koronavirüs belirtisine rastlanmadı - Spor 22:57: Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi - Spor 22:28: Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum - Spor 21:08: Selçuk İnan'dan duygusal Fatih Terim mesajı: Hocam biz bu yolda birlikte yürüdük - Spor 20:31: AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı - Spor