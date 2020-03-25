Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: Evde kal, sporla kal - Spor

Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: Evde kal, sporla kal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Evde Kal" çağrısının ardından antrenmanlarına evde devam eden sporcular ile şınav çekme akımı başlatan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, çocukları ile birlikte "Evde Kal" çağrısında bulundu.

25.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:43
Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: Evde kal, sporla kal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Evde Kal" çağrısının ardından antrenmanlarına evde devam eden sporcular ile şınav çekme akımı başlatan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, çocukları ile birlikte "Evde Kal" çağrısında bulundu.

Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Demirören Haber Ajansı aracılığıyla şu mesajı gönderdi:

"Evde kal, güvende kal, ailenle kal, huzurlu kal. Hep birlikte, sporla kalıyoruz. Birlikte başaracağız, birlikte yeneceğiz. Hep birlikte, Türkiye ile topyekün bu sorunun da üstesinden geleceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hamza Yerlikaya ve çocuklarının mesajı


Kaynak: DHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Hamza Yerlikaya, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş’tan Talisca için resmi açıklama geldi Spor
Beşiktaş'tan Talisca için resmi açıklama geldi
Avrupa’da korkunç korona gerçeği! Devler Ligi maçı, tüm kıtaya yaydı Spor
Avrupa'da korkunç korona gerçeği! Devler Ligi maçı, tüm kıtaya yaydı
İşte Terim’in son durumu! Arda, yaptığı telefon görüşmesini anlattı Spor
İşte Terim'in son durumu! Arda, yaptığı telefon görüşmesini anlattı
G.Saray’da 3. koronavirüs paniği: Evimde karantinadayım Spor
G.Saray'da 3. koronavirüs paniği: Evimde karantinadayım
Play-off iddialarına, Nihat Özdemir’den çarpıcı yanıt Spor
Play-off iddialarına, Nihat Özdemir'den çarpıcı yanıt
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim’den ilk mesaj Spor
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim'den ilk mesaj
Saracchi’den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik Spor
Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik
Böylesi görülmedi! Milli takım oyuncusunu fidye için kaçırdılar Spor
Böylesi görülmedi! Milli takım oyuncusunu fidye için kaçırdılar

Son Dakika Spor Haberleri

11:05: Pınar Karşıyaka'da gergin bekleyiş - Spor 11:04: Menemenspor'da Selmani'ye "Süper" takip - Spor 11:02: Olcay Şahan: Büyüklerimizden uzak duralım - Spor 11:02: Antalyaspor tele konferansla antrenmanlara başladı! - Spor 11:02: Kick boks şampiyonu Ayşe Turan köyünde odun kırarak form tutuyor - Spor 10:54: Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları: Talisca için girişim yok - Spor 10:31: Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu - Spor 10:04: "Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz - Haberler 09:51: Arda Turan: Fatih Terim'le konuştum, sesi gayet iyi geliyordu - Spor 09:26: Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi - Haber 09:16: Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu - Spor 09:03: Nihat Özdemir: Play-off gündemimizde yok - Spor