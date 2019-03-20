Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş Kula'yı Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş
, Manisa
'nın Kula
ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
İlçeye gelen Baydaş, Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu ardından Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun
'u makamında ziyaret etti.
Ziyarette Tosun'a 31 Mart yerel seçimde başarılar dileyen Baydaş, "Kula, sayın bakanımızın memleketidir, baba ocağıdır. Biz burada yapılan yatırımları yerinde görmek hem yapılacakları istişare etmek hem de sayın bakanımızın önümüzdeki günlerde bir ziyaretini bildirmek istedik. Ayrıca 10 gün sonra gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı Kula Belediye Başkan Adayımız Sayın Hüseyin Tosun'a destek vermek istedik." dedi.
Baydaş, daha sonra Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Kula Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Spor Panayırı'ndaki gösterileri izledi.
Sporcu ve antrenörlerle sohbet eden Baydaş, etkinliğe katılan öğrencilere spor malzemesi dağıttı.
Manisa, İhsan Selim Baydaş, Kula, Güncel
Kaynak: AA