Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve ABD Büyükelçisi Satterfield...

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield ile bir araya geldi. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Ankara'ya yaptığı ziyaret dolayısıyla gerçekleşen görüşmede, başta İdlib olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu tarafından İdlib'deki insanlık dramının sona erdirilmesi için bütün ülkelerin daha somut adımlar atması gerektiği, aksi takdirde yeni bir göç dalgasının Türkiye'nin de sınırlarını aşacağı ifade edildi.

Görüşmede ayrıca, ABD'nin silah ve mühimmat başta olmak üzere terör örgütü PKK-KCK/YPG'ye desteğini tamamen sonlandırması gerektiği de vurgulandı.

(İHA)