Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Sınıra set çekerek DEAŞ'ı önleyebilir misiniz

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, terörle mücadelede Avrupa'ya en fazla katkıyı sunabilecek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Türkiye-Yunanistan, Türkiye-Bulgaristan sınırına set çekerek DEAŞ'ı önleyebilir misiniz? veya Irak-Suriye'deki gelişmelere gözünüzü kapatarak DEAŞ terörünü bitirebilir misiniz? Bitiremezsiniz" dedi.

Edirne'de Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu'nca 'Küresel ve Bölgesel Sınamalar Karşısında Türkiye-AB İlişkileri' konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşması olarak katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB ve Amerika ile olan ilişkilere değindi. Kaymakcı, özellikle son dönemde AB'nin de dahil olduğu uluslararası kuruluşların hantallaşmaya başladığını ifade ederek, şunları söyledi: "Avrupa'da ikinci gördüğümüz ilginç bir durum tek taraflılığın giderek artmaya başlaması ve çok taraflılığın sorgulanması. Bu hem siyasi hem de ticari ilişkilerde geçerli. Bu durum dünyada ticareti, ilişkileri daraltan bir ortam yaratıyor. Uluslararası kuruluşlarda bir hantallık başladı, buna AB'nin kendisi de dahil. AB 28 ülkeli bir birlik. Bu 28 ülkenin belli konularda, özellikle dış politika, güvenlik, savunma, içişleri, terörle mücadele ve eğitim politikalarında hızlı kararlar alamadığını görüyoruz. AB'nin içerisinde bazı farklılıklar oluşmaya başladı. Özellikle 2004'ten sonra AB'ye üye olan ülkeler, yani yeni ülkelerle eski ülkeler arasında bazı ayrışmalar oluşmaya başladı. Bir taraftan terör, dünyanın gündeminde hakim olmaya başladı. DEAŞ diye bir terör unsuru şu anda herkesin gündemine girdi. Ben Afganistan'da görev yaparken şu sloganı geliştirmiştik, 'Eğer siz Afganistan'a gitmezseniz, Afganistan sizse gelir'. Neyle gelir, terörle, radikalleşmeyle, uyuşturucuyla, göçle gelir. Bugün aslında bunları Irak'ta da, Suriye'de de görüyoruz. Eğer biz batı olarak bu ülkelerdeki sorunlardan kendimizi uzak tutarsak, kendimizi rahata alamayız. Dolayısıyla bu bölgelere yönelik belli politikaların geliştirilmesi gerekiyor."

'TÜRKİYE ANAHTAR KONUMDA'

Özellikle Avrupa ülkelerinin yaşadığı göç, terör, enerji gibi sorunların aşılmasında Türkiye'nin anahtar konumunda olduğunun altını çizen Kaymakcı, "Biz diyoruz ki bu zorlukların aşılmasında Türkiye aslında anahtar konuma sahip. Dolayısıyla bütün bu ilişkilerde Türkiye bir değer olabilir, bu sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bunu da AB üyeliğiyle yapabilir. Türkiye NATO'nun güney kanadının her zaman bir anlamda bekçiliğini yapmıştır. Mesela 2004'ten sonra merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri eskiden komünist bloğa ait oldukları için aslında hazır değilken AB'ye üye yapıldılar. Türkiye ise başından itibaren batı kampında yer aldı, eğitime, bilime, araştırmaya yapacağı yatırımı askere yaptı, Avrupa'nın, NATO'nun bekçiliğini yaptı ama bugün geçmişte yapmış olduğumuz bu seçimden dolayı adeta cezalandırılıyoruz. Belki şu anda bir doğu bloğu ülkesi olsaydık AB diyecekti ki; 'Türkiye'ye haksızlık yapıldı, diğer Doğu Avrupa ülkeleri gibi Türkiye'yi de bir an önce AB üyesi yapalım' diyebilirdi" dedi.

'SINIRA SET ÇEKEREK DEAŞ'I BİTİREMEZSİNİZ'

"NATO'nun ve Avrupa'nın güvenliğine Türkiye'den daha fazla kim katkı yapabilir?" diyen Kaymakcı, "Dolayısıyla buna en fazla katkı sunacak ülke Türkiye'dir. Terörle mücadelede Türkiye'den fazla kim katkıda bulunabilir Avrupa'ya? DEAŞ'ı, kaynaklarında kurutma konusunda Türkiye'den daha etkin hangi ülke olabilir? Siz Türkiye-Yunanistan, Türkiye-Bulgaristan sınırına set çekerek DEAŞ'ı önleyebilir misiniz? veya Irak-Suriye'deki gelişmelere gözünüzü kapatarak DEAŞ terörünü bitirebilir misiniz? Bitiremezsiniz. Dolayısıyla terörle mücadele konusunda da Türkiye'nin AB'ye katkısı çok ciddidir" ifadelerini kullandı.