Bakan Yardımcısı Kıran: "Müslüman Kardeşlerimiz Faşistçe Katledildi"

Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü vesilesiyle Dışişleri Bakanlığı tarafından anma töreni düzenlendi. Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Yeni Zelanda'da ibadetlerini yerine getirdikleri sırada camide hunharca, barbarca, faşistçe katledilen Müslüman kardeşlerimizi saygıyla yad ediyor ve saldırıyı lanetliyoruz" dedi.Bugün 18 Mart 2019. Türk ordusunun Çanakkale'de düşmanı mağlup ederek tarihe adını altın harflerle yazdırdığı 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı. Bu vesilesiyle, yurtdışında görevli oldukları sırada menfur terör saldırıları sonucunda şehit düşen Dışişleri Bakanlığı mensupları ve diğer kamu görevlileri ile aile fertlerini anmak üzere Başkent Ankara'da anma töreni düzenlendi. Asri Mezarlığı'nda düzenlenen törene Dışişleri Bakan Yardımcıları Faruk Kaymakçı ile Yavuz Selim Kıran katıldı. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından Bakan Yardımcısı Kıran bir konuşma gerçekleştirdi. Kıran, konuşmasının başında Yeni Zelanda'da meydana gelen cami saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlara Allah'tan rahmet diledi. Kıran, hunharca, barbarca olarak ifade ettiği saldırıyı lanetledi.Dünyanın çok çetrefilli sınavlardan geçtiğini dile getiren Kıran, bu sınamaların en önemlilerinden birinin de dünyayı kasıp kavuran, vekalet savaşları adıyla ülkelere ayar vermeye çalışan, dünyanın huzurunu bozmaya çalışan terör ve terörle mücadele olduğunu aktardı. Terörle mücadelede Türkiye'nin her zamanki gibi kararlı duruşunu ve terörle mücadelede işbirliği anlayışını aynı kararlılıkla, aynı irade ile sürdüreceğini vurguladı. Kıran, İslam karşıtı, İslam düşmanı ve insanlık dışı saldırıların, sadece Müslüman dünyası için değil bütün insanlık için çok büyük bir tehdit olduğunu söyledi."Milletimiz bağımsızlığımıza kastedenleri püskürttü"18 Mart Şehitler Günü vesilesiyle "Çanakkale geçilmez" diyen şehitleri rahmetle ad ettiğini dile getiren Kıran, "Bundan 104 yıl evvel yine dünyamızın en önemli meselelerinden biri olarak dünyamızı işgal politikalarıyla ele geçirmeye çalışanlara karşı milletimiz ve kahraman ordumuz, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Çanakkale'de çok amansız çok kahramanca bir mücadele vermiş ve 'Çanakkale geçilmez' demiştir. O yüzden Çanakkale Savaşı sadece bizim tarihimizde değil dünya tarihinde de çok kritik bir milattır ve insanlığın seyrini barıştan huzurdan bağımsızlıktan yana değiştiren çok önemli bir milat olmuştur. Çanakkale ile birlikte Dumlupınar'da, 15 Temmuz'da ve dünyanın dört bir yanında tarih boyunca üstün bağımsızlık karakteri ile milletimiz bağımsızlığımıza, istiklalimize ve istikbalimize kastedenleri püskürtmeyi bilmiştir. Biz bu kahramanlığı paylaşan bir bakanlık olarak her zaman bunu gururla yad etmekten büyük onur duyuyoruz" diye konuştu."İstanbul'un nüfusu 50 milyondur"Kıran, törende şehit ailelerinin de bulunduğunu belirterek, "1975 yılında Paris'te şehit edilen Talip Yener'in ağabeyi aranızda. Musul'da şehit edilen çok kıymetli Bilal Ürgen kardeşimizin annesi babası aramızda. Onlar gibi pek çok şehidimizin mirası emaneti burada bizim bakanlığımızın elinde gururla rahmetle yaşatılmaya her zaman devam edecek" ifadelerini kullandı.Kıran, eski büyükelçilerden Yahya Kemal Beyatlı'nın Madrid Büyükelçisi olduğu sırada ona İstanbul'un nüfusunun sorulduğunu ve kendisinin İstanbul'un nüfusunun 50 milyon olduğunu söylediğini anlattı. Kıran, "Bu cevap karşısında şaşıranlar 'nasıl oluyor da 7-8 milyonluk İstanbul'u 50 milyon olarak siz burada söylüyorsunuz' derler. Yahya Kemal şöyle söyler, 'evet İstanbul'un nüfusu 50 milyondur çünkü biz ölülerimizle, şehitlerimizle birlikte yaşarız. Biz şehitleri ile yaşayan bir millet olarak onların emanetini her daim korumaya, muhafaza etmeye ve onların emanetinden güç alarak geleceğe yürümeye alışmış bir millet olarak istiklalimizi ve istikbalimize kastedenlere karşı onların manevi hatırasından aldığımız güçle aynı kararlılıkla aynı iradeyle ilerlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Tören Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Cumhurbaşkanı, TBMM, Dışişleri Bakanı ile DMEDD adına çelenk bırakılması, şehitlerin kabirlerinin ziyaret edilmesi ve karanfil bırakılması ile sona erdi. - ANKARA