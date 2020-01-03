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Bakan Yardımcısı Koca, Sarıkamış'ta şehit ve gazi aileleriyle buluştu Açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, "Aradan geçen bir asırdan fazla zamana rağmen, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta yaşanan olaylar, bugün farklı ülkeler üzerinden tekrar yaşatılmak isteniyor.

03.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:46 Bakan Yardımcısı Koca, Sarıkamış'ta şehit ve gazi aileleriyle buluştu Açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, "Aradan geçen bir asırdan fazla zamana rağmen, Çanakkale'de, 'ta yaşanan olaylar, bugün farklı ülkeler üzerinden tekrar yaşatılmak isteniyor." dedi.
Ahmet Koca, Kars Valiliğinin, Sarıkamış'ta bir otelde Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında şehit ve gazi aileleri onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diledi.
Şehitlerin 105 yıl önce buz gibi havada cennete yürüdüğünü anımsatan Koca, şöyle konuştu:
"Tarihi kahramanlık destanlarıyla dolu bu necip millet, söz konusu olan vatan ise tıpkı ecdadının da yaptığı gibi hem serden hem yardan geçmiş ve mukaddesatı için gözünü kırpmadan ya şehadet şerbetini içmiş ya da gazilik mertebesine ulaşmıştır. Aradan geçen bir asırdan fazla zamana rağmen, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta yaşanan olaylar, bugün farklı ülkeler üzerinden tekrar yaşatılmak isteniyor. Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır, İsrail, İtalya, Fransa'nın hasmane tutumları, Suriye'de tezgahlanan oyunlar, 15 Temmuzda yapılan hain kalkışma bize gösteriyor ki her ne kadar piyonlar değişse de Türk milletinin düşmanları bu cennet vatanı parçalamak için boş durmuyorlar ve durmayacaklar."
Vali Türker Öksüz de Mehmetçiğin ülke içinde ve dışında başarılı bir şekilde terörle mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayarak, "Mehmetçiklerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak adına, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sarıkamış'ta olduğu gibi yedi düvele karşı verdiği mücadelenin bir benzerin bugün de PKK, PYD, YPG, KCK, FETÖ gibi terör maşalarına karşı başarılı bir şekilde yürütmektedir. Şunu herkes iyi bilmelidir ki ülkemizin varlığına kasteden iç ve dış hiçbir güç, istiklalimizin ve istikbalimizin üzerine gölge düşüremeyecek, ülkemizi bölemeyecek, bu ülkeye diz çökertemeyecek." diye konuştu.
Protokol üyeleri, daha sonra şehit ve gazi aileleriyle görüşerek sohbet etti.

Sarıkamış, Güncel

Kaynak: AA

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