Bakan Yardımcısı Nebati: "Biz Ne Vatanı Böldürürüz Ne Bu Ülkede Ezanları Sustururuz"

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Biz ne vatanı böldürürüz ne bu ülkede ezanları sustururuz ne bu milleti birbirine düşürürüz ne de bu devlete el uzatan varsa onlara hizmet ederiz." dedi.Nebati, AK Parti Abana İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Burada vatandaşlara hitap eden Nebati, eşinin de Kastamonulu olduğunu belirterek, "Ben sizin hemşehrinizim, sizlerin eniştesiyim. 25 yıldır bu sokaklardan gelip geçerim. Sahilde yürürüm ve iyi ki buradan evlenmişim derim. Güzel bir şehirde yaşıyorsunuz, Allah birliğinizi, dirliğinizi daim eylesin." dedi.Ezan okuduğu sırada konuşmasına ara veren Nebati, şöyle devam etti:"Rabbim ezanları bu memleketten susturmasın. Bizim bir derdimiz var, derdimiz bu ülke. Biz, 'ezanlar susmasın' diyoruz ama birileri ezanlar okunurken ıslık çalıyor. Biz 'bu vatanı böldürmeyiz' diyoruz birileri dışarıdan aldıkları suflelerle vatanla ilgili plan program yapıyorlar. Biz 'tek bayrak' diyoruz birileri paçavralarıyla ortaya çıkıyor. Biz 'tek millet' diyoruz, birileri bizi ötekileştirmeye çalışıyor. Şunu iyi bilin sevgili kardeşlerim, biz ne vatanı böldürürüz ne bu ülkede ezanları sustururuz ne bu milleti birbirine düşürürüz ne de bu devlete el uzatan varsa onlara hizmet ederiz."Türkiye'nin son 5 yılda yaşadığı olaylara dikkati çeken Nebati, seçimleri fırsat bilerek ülke üzerinden oyunlar oynandığına işaret etti."Kimlerin kol kola girdiğini, kimlerin birlikte hareket ettiğini lütfen izleyin, takip edin." diyen Nebati, şunları kaydetti:"Birbirleriyle mesaj veriyorlar şimdi yavaş yavaş birbirlerine de düşmeye başladılar. Utanmadan, sıkılmadan mikrofonun kapatıldığından haberi olmayanlar şu ezanı okuyan müezzinlerle dalga geçiyorlar, hakaretler ediyorlar. Onlar kim biliyor musunuz? 15 Temmuz'da sokağa çıkan, selaları okumaya giden müezzinleri darbedenlerle aynı insanlar. Bunlar sözlerini öyle noktalara getiriyorlar ki 'biz size oy veriyoruz' dediklerinde 'evet, evet Kürdistan'a oy veriyorsunuz' diyenler. Bunlar kol kola girmişler utanmadan, sıkılmadan. Türkiye'nin bir beka sorunu var dediğimizde 'sen onu nereden çıkarıyorsun' diyorlar. Türkiye'nin son 5 yılda yaşadığı bu operasyonlar bir şeyi kanıtlıyor. Türkiye ile uğraşıyorlar, Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya çalışıyorlar ve bunu da seçimleri fırsat bilerek daha da artıracak hale dönüştürüyorlar. Türkiye oyun oynanacak, Türkiye operasyon yapılacak, uğraşılacak ülke değil. Türkiye sağına soluna bakmaksızın birisi bir operasyon yapıyorsa o operasyonu başına çalacak kadar büyük bir güce sahip elhamdülillah."Nebati, Türkiye'nin sadece bu ülke sınırları içerisinde değil ümmetin sesi olarak Kahire'nin, Medine'nin, Şam'ın, Mekke'nin, Arakan'daki Müslümanların sesi olarak dünyaya haykırdığını vurguladı.Nebati, AK Parti'nin savunma sanayinden ulaşıma, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda 17 yıldır büyük hizmetler ürettiğini belirterek, "Başka bir hizmet daha ediyoruz, başörtümüze uzanan elleri kırarız, imam hatiplerimizle uğraşanlara 'dur' deriz, Anadolu'daki kadınlarımıza laf söyleyenlere 'hadi oradan' deriz. İşçimizin, çiftçimizin, köylümüzün emeğine göz dikenlere 'gözlerine dikkat et' deriz. Biz aldığımız vergileri laik, sosyal devlete uygun bir şekilde dağıtmayı düstur edinen bir partiyiz ve bu parti hizmet etmekle mükellef. Biz hizmetlerimize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.Nebati, daha sonra AK Parti Abana Belediye Başkan adayı Yunus Akgül ve partililerle esnafı ziyaret etti.