Bakan Yardımcısı Nebati Ceylanpınar'da

Hazine ve Maliye
Bakan yardımcısı Nurettin Nebati
ve beraberindeki heyet ile birlikte Ceylanpınar
ilçesine geldi.
Ceylanpınar ilçesine gelen bakan yardımcısı Nebati ve beraberindeki heyeti AK Parti
Ceylanpınar belediye başkan adayı Abdullah Aksak Mardin
Havaalanı'nda karşıladı. Uzun bir araç kuyruğu eşliğinde Ceylanpınar'a giriş yapan konuklar seçim otobüsü üzerine çıkarak miting alanında bulunan halka seslendi. Yapılan konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışına katılan siyasiler karayolu ile Mardin havaalanına doğru yola çıktı. - ŞANLIURFA
Nurettin Nebati, Maliye, Ceylanpınar, Güncel
Kaynak: İHA