Bakan Yardımcısı Nebati: "Enflasyon Rakamları İş Dünyasını ve Bizi Rahatlattı" - Eskişehir

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:19



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:19

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Bugün açıklanan enflasyon rakamları hem iş dünyasını hem de bizi ciddi bir şekilde rahatlattı. 'Enflasyonla Topyekun Mücadele' kapsamında, özel sektör ve kamu alanında büyük katkı sağlanarak gösterilen özveri sayesinde bu başarıyı yakaladık." dedi.Nebati, Eskişehir'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle öğretmenevinde gerçekleştirdiği toplantıda, özel sektörün mücadelesi ve devlet iradesinin birleşmesi neticesinde enflasyonun düştüğünü söyledi.Sabah saatlerinde Eskişehir iş insanları ile gerçekleştirdikleri toplantının verimli geçtiğini aktaran Nebati, "Türkiye'nin yararına olacak şeylerin yapılabilmesi adına atılması gereken adımların görüş alışverişini gerçekleştirdik. İllerimizde İş insanları ve STK'lerle görüşmelerimiz devam edecek." ifadesini kullandı."Orta Vadeli Plan'la Türkiye çok hızlı toparlanma sürecine girdi"Dövizde ve enflasyondaki gerilemenin Türkiye ekonomisi için önem arz ettiğinin altını çizen Nebati, şöyle konuştu:"Sayın Bakanımız açıklamıştı. Orta Vadeli Plan'la ilgili ağustos ayında kaynağı dışarıda olan bu uluslararası finans operasyonundan sonra Türkiye çok hızlı bir şekilde toparlanma sürecine girdi. Dengeleme ve disiplin süreci adımlarının hızlı bir şekilde atılması ve atılan bu adımların iş dünyası, kamu ve özel sektörle birlikte yürütülmesi sonuç vermiştir. Bugün açıklanan enflasyon rakamları iş dünyasını ve bizi ciddi bir şekilde rahatlattı. 'Enflasyonla Topyekun Mücadele' kapsamında, özel sektör ve kamu alanında büyük katkı sağlanarak gösterilen özveri sayesinde bu başarıyı yakaladık. 15 Ekim 2018 itibarıyla 'Enflasyonla Topyekun Mücadele' projesine dahil olan herkese teşekkür ediyorum."Toplantıya Vali Özdemir Çakacak, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve öteki ilgililer katıldı.