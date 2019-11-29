Haberler » Güncel » Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'Efsane gün indirimleri' uyarısı - Haber

Bakan Yardımcısı Sayan'dan "Efsane gün indirimleri" uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, İstanbul'da katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, 'Efsane Cuma', 'Efsane Gün İndirimleri', 'Beklenen Cuma', 'Muhteşem Cuma' olarak adlandırılan alışverişlerde dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.

29.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:40Bakan Yardımcısı Sayan'dan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, İstanbul'da katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, 'Efsane Cuma', 'Efsane Gün İndirimleri', 'Beklenen Cuma', 'Muhteşem Cuma' olarak adlandırılan alışverişlerde dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, son dönemlerde dünyada ve ülkemizde hızla yaygınlaşan, yılın belli dönemlerinde "Efsane, Muhteşem, Harika" adı altında sunulan kampanyalı indirim günlerinin; sanal dolandırıcılık olaylarının artmasına sebep olduğunu belirtti.

Sanal dolandırıcıların çok farklı yöntemlere başvurabildiklerini dile getiren Sayan, "Sanal dolandırıcılar, kullanıcıların banka hesap bilgileri ve şifre bilgisi gibi önemli kişisel bilgilere erişiyor ve büyük maddi kayıplar yaşanabiliyor" dedi.

İnternetten alışverişin yoğun bir şekilde gerçekleştiği bu günlerde, tıklama dolandırıcılığından, internet bankacılığı dolandırıcılığına, aslını taklit eden sahte web sitesi dolandırıcılığından sahte linklere kadar pek çok yöntemin kullanıcıları dolandırmak amacıyla kullanıldığını hatırlatan Sayan, "Doğru bilgi, yeterli dikkat ve bilinçli internet kullanma alışkanlıkları ile bu tür olumsuz olayların önüne geçmek mümkün" diye konuştu ve vatandaşlara şu tavsiyelerde bulundu:

"Web sayfalarının doğruluğundan emin olmadan hiçbir kredi kartı, adres vb kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Sahte web siteleri çoğu zaman tek bir harf değişikliği ile yayınlanırlar. Çevrim içi alışverişlerde sanal kart kullanın. Böylece kredi kartı bilgilerinin çalınmasını önler ve büyük maddi kayıplar yaşanmasının önüne geçersiniz. Çevrimiçi alışverişlerde ve mobil bankacılık işlemlerinde, iki faktörlü kimlik doğrulaması kullanın. 'Oltalama-Phishing' saldırılarından korunmak için güvenilir olmayan-şüpheli linklere tıklamayın. İnternet ve sosyal paylaşım ağlarında, indirimli- kampanyalı, normalinden çok daha düşük bir fiyatlandırma ile karşılaştığınızda, temkinli olun. İhtiyacınız olmayan bir ürünü indirim var diye almayın. Şüpheli bir olay yaşandığında, bankayla hemen irtibata geçin ve kartlarınızı kullanıma kapatın." - ANKARA

Mehmet Cahit Turhan, Ömer Fatih Sayan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:12 Sarıyer'de yolları su bastı
14:12 Türk ve BMMYK heyetleri Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini ele aldı
14:10 FLAŞ
14:10 Türkiye ve BMMYK heyetleri Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü görüştü
14:06 Türkiye ve BMMYK heyetleri Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü görüştü
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
14:00 Ahmet Davutoğlu'nun partisi birkaç hafta içinde kurulacak
13:58 Alman gazeteci, İbrahim Kalın'ın sorduğu sorunun ardından programı bitirme kararı aldı
12:36 "Suriye'den çekileceğiz" diyen ABD, YPG/PKK ile ortak operasyonlara tekrar başladı
12:27 Demir ve sopalarla tesis bastılar
22:52 Beşiktaş, Bratislava galibiyeti sonrası 570 bin euro kazandı
29.11.2019 14:13:31