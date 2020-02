Bakan Yardımcısı Suver, deprem simülasyon odasında heyecanlandı

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, deprem simülasyon odasında heyecanlandı.Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine, Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesini ziyaret ederek, teorik ve pratik olarak deprem eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi."Depremden korunmayı öğrenmek en önemli eğitimdir"Öğrencilerin deprem gibi hassas bir konuda gösterdikleri duyarlı ve hassas yaklaşımı takdir ettiğini ifade eden Bakan Yardımcısı Suver, depremden korunmayı öğrenmenin en önemli eğitim olduğunu söyledi.Çocuklara yönelik her türlü eğitim programını desteklediklerini ifade eden Bakan Yardımcısı Suver, "Deprem bilincinin tam manasıyla toplumda yer alması adına hizmet vermeye başlayan Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde çocuklarımızla bir araya gelmekten büyük bir onur duymaktayım. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve umudumuzdur. Onların her türlü konuda bilgi sahibi olması geleceğimiz için önemlidir. Deprem gibi hassas bir konuda teorik ve pratik eğitimlerin verilmesini sağlayan böylesine değerli bir yatırımın birinci derecede deprem kuşağında yer alan Malatya'da faaliyete geçmesi her açıdan önemli ve kıymetlidir. Belirli program halinde buraya gelerek depremle ilgili her türlü bilgiyi alan çocuklarımızın erken yaşlarda bu eğitime tabi tutulması ise ayrıca önemlidir. Eğitim programını dikkatlice dinleyen öğrencilerimizin erken yaşlarda deprem eğitimine gösterdikleri ilgi her türlü takdirin üzerindedir. Tüm çocuklarımız eğitim hayatlarında başarılar diliyor, gözlerinden öpüyorum. Yeşilyurt Belediyesini ise bu anlamda tebrik ediyorum, başkanımızı kutluyorum." dedi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, deprem konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak adına hizmetler verdiklerine dikkat çekerek, " Çocuklarımızı her türlü bilgiyle donatıp geleceğe hazırlamak adına örnek yatırımlar uyguluyoruz. Teorik ve pratik deprem eğitiminin verildiği buradaki hizmet alanımızla birlikte trafik kurallarını erken yaşlarda öğretmek adına Çocuk Trafik Eğitim Merkezimizi de ilçemize kazandırmıştık. Hizmet binalarımızda eğitime tabi tuttuğumuz çocuklarımızı doğru ve kalıcı eğitimlerle geleceğe hazırlamak, huzurlu, sağlıklı ve güzel bir geleceğin habercisidir. Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyemizde hizmete girdiği andan itibaren çok büyük ilgi görmeye başladı. Buradaki temel gayemiz; tüm vatandaşlarımızın deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapmaları gerektiğini teorik ve pratik eğitimlerle öğrenmelerine katkı sağlamaktır. AFAD'tan gelen uzman eğitmenlerin gözetiminde deprem öncesinde neler yapılmalı, nasıl önlemler alınmalı, deprem sırasında ve sonrasında neler yapılmalı gibi temel konularda katılımcılara ayrıntılı bilgiler paylaşılmaktadır. Teorik eğitim çalışmasından sonra ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan deprem şiddetine göre ayarlanan simülasyon odamızda depremi bire bir yaşatıyoruz ve etkilerini pratik ortamda gösteriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın deprem eğitimi almasını sağlayacağız" dedi.Suver, deprem simülasyon odasında heyecanlandıDeprem eğitimine katılan öğrencilere satranç takımı hediye eden Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver daha sonra deprem şiddetinin bire bir yaşandığı simülasyon odasına geçerek buradaki pratik eğitime katıldı. Hasan Suver, deprem simülasyon odasında heyecanlandı. - MALATYA