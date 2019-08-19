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Bakan yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti

Bakan yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybettiVAN - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Bitlis'ten Van'a gelirken içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

19.08.2019 18:32
Bakan yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti
Bakan yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti
VAN - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Bitlis'ten Van'a gelirken içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis'in Adilcevaz ilçesiyle Van'ın Erciş ilçesi arasındaki Bayraklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bitlis'in Ahlat ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geçmek üzere Van'a gelirken içinde bulunduğu 27 AAL 348 plakalı aracın kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu Bakan Yardımcısı Dursun ile beraberindeki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Dursun olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 3 yaralı ise Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dursun'un cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Bakan yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti

Bitlis, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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