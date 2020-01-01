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Bakan Yardımcısı Tunç, selin vurduğu Adana'da tarım arazilerini inceledi

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Adana'da geçen hafta yoğun yağış nedeniyle sular altında kalan tarım arazilerini inceledi.

01.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:27 Bakan Yardımcısı Tunç, selin vurduğu Adana'da tarım arazilerini inceledi

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, 'da geçen hafta yoğun yağış nedeniyle sular altında kalan tarım arazilerini inceledi.

Metrekareye 250 kilogram yağışın düştüğü kentte ve Karataş ilçelerindeki tarım arazileri sular altında kaldı, çiftçiler mağdur oldu. Sabah saatlerinde kente gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Düzce ve Çotlu mahallelerinde sular altında kalan tarım arazilerini inceledi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Gürkan Yaşar, ziraat odası başkanları ve muhtarlarla birlikte çiftçilerin sorunlarını dinleyen Tunç, yağışın neden olduğu zararların giderilmesi için çalışacaklarını söyledi.



Yüreğir, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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