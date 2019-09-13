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Bakan Yardımcısı Yavuz, BMDTÖ'de Türkiye'yi temsil etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) Genel Kurul Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil etti.

13.09.2019 13:38Bakan Yardımcısı Yavuz, BMDTÖ'de Türkiye'yi temsil etti
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) Genel Kurul Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil etti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası seyahat ve turizm alanında en önde faaliyet gösteren, Birleşmiş Milletlerin uzman kuruluşu BMDTÖ'nün 23. Genel Kurulu, 9-13 Eylül'de Rusya'nın St. Petersburg kentinde yapıldı.
Bakan Yardımcısı Yavuz'un Türkiye'yi temsilen katıldığı toplantıda, Türkiye'nin mayıs ayında 2020-2023 dönemi için seçildiği Yürütme Konseyi üyeliği onaylandı.
Yavuz ve beraberindeki heyet, Yürütme Konseyi üyeliğinin onaylanmasının ardından ülke heyetleriyle bir araya geldi, ikili ve çok taraflı ilişkiler ve iş birliği imkanları için çalışmalar yürüttü.

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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